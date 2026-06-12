«Зачем оправдываться?»: Виторган показал могилу покойной жены в ответ на критику

Эммануил Виторган оказался в центре обсуждения из‑за состояния могилы своей второй жены Аллы Балтер на Ваганьковском кладбище. Фанаты актрисы заметили, что место захоронения выглядит неухоженным, и не стеснялись высказывать свое недовольство.

86‑летний артист не стал молчать в ответ на едкие замечания — он лично отправился на кладбище, чтобы развеять слухи. Эммануил Гедеонович принес к могиле покойной жены букет белых роз и сделал фото, наглядно показав, как на самом деле выглядит место упокоения Аллы Балтер. Кадры подтвердили: могила содержится в идеальном порядке.

Но на этом история не закончилась. Реакция последовала от сына звездной пары — Максима Виторгана. Ему не понравилось, что отец вдруг решил таким образом оправдаться перед хейтерами.