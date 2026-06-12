«Зачем оправдываться?»: Виторган показал могилу покойной жены в ответ на критику

Эммануил Виторган оказался в центре обсуждения из‑за состояния могилы своей второй жены Аллы Балтер на Ваганьковском кладбище. Фанаты актрисы заметили, что место захоронения выглядит неухоженным, и не стеснялись высказывать свое недовольство.
86‑летний артист не стал молчать в ответ на едкие замечания — он лично отправился на кладбище, чтобы развеять слухи. Эммануил Гедеонович принес к могиле покойной жены букет белых роз и сделал фото, наглядно показав, как на самом деле выглядит место упокоения Аллы Балтер. Кадры подтвердили: могила содержится в идеальном порядке.
Но на этом история не закончилась. Реакция последовала от сына звездной пары — Максима Виторгана. Ему не понравилось, что отец вдруг решил таким образом оправдаться перед хейтерами.
«Зачем оправдываться перед неизвестно кем? Пусть себе трындят», — написал Максим в личном блоге.
Эммануил Виторган показал могилу жены. Фото: соцсети Эммануила Виторгана
Один из поклонников Аллы Балтер решил вступить в дискуссию с Максимом. Он отметил публичный статус актрисы и указал на реальное положение дел.
«Ваша мама — публичный человек. Территория не убиралась с зимы. Можно не ходить, если нет времени, заплатить. Люди наведут порядок», — написали в Сети.
Такой комментарий спровоцировал вспышку эмоций у Виторгана‑младшего. В ответ он резко осадил подписчика: «Вы подработку ищете, что ли?» — парировал Максим, чем только подлил масла в огонь.
Эммануил Виторган и Алла Балтер прожили вместе три десятка лет. Трагедия случилась 14 июля 2000 года: Алла Давидовна ушла из жизни в возрасте 60 лет. Актриса мужественно сражалась с онкологическим заболеванием — ей сделали три сложные операции, но победить рак позвоночника не удалось.
Потеря жены стала тяжелейшим ударом для Эммануила Гедеоновича. В тот период он признавался, что утратил желание жить. Со временем артист нашел в себе силы двигаться дальше: он женился на Ирине Млодик, и в этом союзе у пары родились две дочери.