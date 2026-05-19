«Заботливый дедушка»: Сенчукова и Рыбин впервые показали маленькую внучку

Знаменитая пара — Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — получает в эти дни теплые поздравления от друзей, поклонников и коллег. В творческой семье случилось долгожданное радостное событие.
Артистка впервые продемонстрировала публике трехмесячную внучку. Малышка появилась на свет у Марии — старшей дочери лидера группы «Дюна». Для семьи это уже второй ребенок.
Недавно девочку окрестили. Крестными родителями малышки стали близкие родственники: крестной мамой выступила сама Наталья Сенчукова, а крестным отцом — ее сын Василий, рожденный в браке с Виктором Рыбиным.
Виктор Рыбин с маленькой внучкой на руках, рядом — сын, дядя и крестный папа Василий. Фото: соцсети Натальи Сенчуковой
«Заботливый дедушка с внучкой (от старшей дочери Маши, есть еще внучек 5-ти лет) после крестин. Рядом довольный крестный папа Василий и я, крестная мама», — подписала кадры в личном блоге Наталья Сенчукова.
Василий, которому исполнилось 27 лет, проявляет к крохе искреннюю нежность: с удовольствием берет малышку на руки и осыпает ее поцелуями. При этом у самого Рыбина‑младшего пока нет собственных детей.
Семья решила не раскрывать имя новорожденной — оно остается тайной для широкой публики. Известно, что перед появлением малышки на свет Мария провела три недели в доме своего отца. По словам Натальи Сенчуковой, они с супругом окружили будущую маму заботой и вниманием, всячески ее поддерживали и опекали в этот важный период.
Наталья Сенчукова с внучкой мужа и своей крестницей. Фото: соцсети Натальи Сенчуковой
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — одна из самых крепких пар российского шоу‑бизнеса. Их союз длится много лет, и за это время они не раз доказывали глубину своих чувств и прочность отношений.
У пары есть общий сын — Василий Рыбин. Молодой человек вырос в творческой атмосфере, с детства был окружен музыкой и искусством. Несмотря на звездный статус родителей, Василий старался выстроить собственный путь: он занимается творчеством, пробует себя в разных направлениях и постепенно формирует собственный имидж вне тени знаменитых отца и матери.