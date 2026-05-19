«Заботливый дедушка»: Сенчукова и Рыбин впервые показали маленькую внучку

Знаменитая пара — Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — получает в эти дни теплые поздравления от друзей, поклонников и коллег. В творческой семье случилось долгожданное радостное событие.

Артистка впервые продемонстрировала публике трехмесячную внучку. Малышка появилась на свет у Марии — старшей дочери лидера группы «Дюна». Для семьи это уже второй ребенок.

Недавно девочку окрестили. Крестными родителями малышки стали близкие родственники: крестной мамой выступила сама Наталья Сенчукова, а крестным отцом — ее сын Василий, рожденный в браке с Виктором Рыбиным.