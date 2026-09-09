«Забабахали мне такой праздник»: Юрий Кузнецов с размахом отпраздновал 80-летие, накрыв столы на сто человек

Народному артисту России Юрию Кузнецову 3 сентября исполнилось 80 лет. За годы творческой работы он сыграл почти двести ролей — перевоплощался в самых разных героев: от следователей и врачей до военных, государственных деятелей и артистов. Его фильмография — это целая галерея ярких образов, каждый из которых запомнился зрителям.

Свой юбилей Юрий Александрович отметил в уютном месте на заливе, неподалеку от своей дачи. По его словам, столы накрыли на сто человек, но прийти смогли не все: кто‑то в тот вечер был занят в театре, кто‑то снимался, кто‑то нес службу.

«К таким вещам надо относиться с пониманием, я и сам не всегда могу прийти, даже когда очень хочу», — цитирует Кузнецова MK.RU .

Праздник получился по‑семейному теплым — и в то же время по‑настоящему масштабным.

«Доченьки мои Наташенька, Сашенька и внук Коля постарались и забабахали мне такой праздник, — с радостью рассказывал Юрий Александрович. — Я такого за свои какие‑то 80 лет еще не видел в жизни».

Подарков было столько, что актер честно признался: еще не успел все рассмотреть — мешают занятость в театре. Но пообещал обязательно поблагодарить каждого. Среди подарков особенно выделялась собачка породы помски (мини‑хаски) — ее сложно было не заметить. А цветов, по словам артиста, оказалось столько, что «хоть магазин открывай» — эту фразу он произносил со смехом, и в ней чувствовалась искренняя благодарность.

Вечер завершился огненным шоу, которое озарило веранду и стало ярким финалом праздничного дня. И пусть не все смогли быть рядом, сам факт такого внимания, такой заботы — уже лучший подарок для артиста, который столько лет дарит эмоции зрителям.

Среди самых узнаваемых работ Кузнецова — рецидивист Корченов из фильма «Колье Шарлотты», полковник Петренко из «Улиц разбитых фонарей», немец Гофман из балабановского «Брата», Мармеладов из «Преступления и наказания» и пенсионер Самсонов из сериала «Тетя Марта». Каждая из этих ролей — отдельная история, в которую актер вкладывал не только мастерство, но и частичку себя.

А вам какие роли Юрия Кузнецова особенно нравятся? Поделитесь в комментариях.