«За каждый июль я дерусь»: Марина Александрова отдыхает с мужем и детьми

В мире, где громкие премьеры, съемки и свет софитов занимают большую часть жизни, найти время на простые человеческие радости — настоящая роскошь. Особенно если ты востребованная актриса, чьи проекты неизменно попадают в топ зрительского внимания. Марина Александрова умеет беречь эти моменты. Несмотря на плотный рабочий график и профессиональные амбиции, она твердо отстаивает право на личное счастье — и на лето, проведенное с семьёй.

Недавно артистка сделала редкое исключение и приоткрыла завесу над своей частной жизнью: в ее личном блоге появилось фото из семейного путешествия. На снимке Марина вместе с детьми — 13‑летним Андреем и 10‑летней Екатериной — радостно ныряет в воду. Актриса позирует в черном раздельном купальнике, а на фоне величественно возвышается горный массив.

Рядом — ее муж, режиссер Андрей Болтенко: именно с ним Александрова уже 13 лет строит крепкую и гармоничную семью.