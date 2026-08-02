«За каждый июль я дерусь»: Марина Александрова отдыхает с мужем и детьми

В мире, где громкие премьеры, съемки и свет софитов занимают большую часть жизни, найти время на простые человеческие радости — настоящая роскошь. Особенно если ты востребованная актриса, чьи проекты неизменно попадают в топ зрительского внимания. Марина Александрова умеет беречь эти моменты. Несмотря на плотный рабочий график и профессиональные амбиции, она твердо отстаивает право на личное счастье — и на лето, проведенное с семьёй.
Недавно артистка сделала редкое исключение и приоткрыла завесу над своей частной жизнью: в ее личном блоге появилось фото из семейного путешествия. На снимке Марина вместе с детьми — 13‑летним Андреем и 10‑летней Екатериной — радостно ныряет в воду. Актриса позирует в черном раздельном купальнике, а на фоне величественно возвышается горный массив.
Рядом — ее муж, режиссер Андрей Болтенко: именно с ним Александрова уже 13 лет строит крепкую и гармоничную семью.
Марина Александрова с сыном и дочкой. Фото: соцсети Марины Александровой
К фото Марина добавила очень личные и теплые слова, в которых чувствуется осознанный выбор между работой и временем с близкими.
«За каждый июль я дерусь, с боем отбиваю его у своих профессиональных амбиций... и каждый раз понимаю, что выигрываю гораздо больше. Пауза для новых историй, лето для семьи, воспоминания для внуков», — поделилась Марина Александрова.
Эта фраза — словно манифест: в ней нет отречения от профессии, но есть четкое понимание ценности мгновений, которые не повторить. Для Александровой такие паузы — не потеря времени, а наоборот, источник вдохновения: это те самые «новые истории», которые потом питают ее актерскую работу.
Марина Александрова с мужем, сыном и дочкой. Фото: соцсети Марины Александровой
Сейчас Марина и Андрей воспитывают двоих общих детей, и, судя по всему, им удается сохранять тот самый баланс, когда карьера не разрушает, а дополняет семейное счастье. При этом для актрисы этот брак стал вторым: с 2008 по 2010 год она была замужем за актером Иваном Стебуновым. Летом прошлого года Стебунов впервые стал отцом: его супруга Елена Власова родила сына.
Но сегодня в центре внимания — именно семейное лето Александровой. Ее редкие кадры — не просто фото с курорта, а напоминание о том, что даже в стремительном ритме жизни звезды могут находить время для самого главного: для семьи, тепла и тех воспоминаний, которые останутся с нами навсегда.
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