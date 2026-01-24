За что Аглая Тарасова рискует угодить в тюрьму

Актриса Аглая Тарасова смогла избежать реального наказания за контрабанду запрещенных средств. Но сейчас каждый шаг звезды находится под особым контролем. За что Аглая Тарасова может попасть за решетку уже реально?

Предостережение Аглае Тарасовой от юриста

Аглая Тарасова ходит фактически по острию ножа. Одно ее неверное движение, и актриса может оказаться за решеткой. Какие действия Аглаи Тарасовой могут привести ее в колонию, разъяснил юрист Иван Соловьев.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предостерег Аглаю Тарасову от небезопасного вождения. Он предупредил, что даже нарушение правил дорожного движения в ситуации актрисы, может стать поводом для привлечения ее к реальному, а уже не условному наказанию.

"Если ее снова где-то заметят за потреблением каких-то веществ или иным правонарушением, связанным с наркотиками, то ей сразу дадут реальный срок", — отметил Соловьев.

Юрист добавил, что Аглая Тарасова может свободно передвигаться по стране. Но при этом должна всегда отмечаться в специальном подразделении. Иначе тоже может угодить за решетку.

"Если она пропустит визит без уважительной причины, то это тоже может быть основанием для тюремного срока", — уточнил юрист.

За что наказана Аглая Тарасова?

Актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту летом 2025 года по подозрению в контрабанде наркотиков. В чемодане звезды кино был обнаружен вейп с запрещенными веществами. Было возбуждено уголовное дело.

В ноябре состоялся суд, в ходе которого Аглая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам колонии условно. Сейчас Аглая Тарасова свободно выходит в свет. Недавно она отметилась на премьера фильма "Левша".

Светское мероприятие Аглая Тарасова посетила в компании своей мамы, актрисы Ксении Раппопорт, и младшей сестры Софии. Три дамы охотно позировали перед камерами на красной дорожке и излучали позитив.

По материалам Aif.ru

