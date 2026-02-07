За 18 лет нормально не поговорили: Тина Канделаки сделала признание о муже

Романтика, сила и немного загадок. Тина Канделаки снова оказалась в центре внимания из‑за личной жизни. Медиа-менеджер сделала мужу публичное признание в день рождения и заинтриговала фанатов.

Трогальное поздравление

В день рождения мужа продюсер и телеведущая Тина Канделаки публично обратилась к Василию Бровко. Директору по особым поручениям госкорпорации "Ростех" исполнилось 39 лет. В соцсетях Канделаки призналась имениннику в любви и подчеркнула его лучшие качества.

"Твой ум возбуждает, увлекает и очаровывает меня так же, как в тот самый раз, когда наш телефонный разговор затянулся. А твои руки по-прежнему поднимают меня в воздух, как девчонку, убеждая, что твоя сила всегда рядом с моей слабостью", — написала Тина Канделаки в телеграм-канале.

Телеведущая призналась, что муж полностью изменил ее жизнь, в лучшую сторону. Сожалеет Тина лишь об одном. Им с мужем катастрофически не хватает времени друг на друга. У супругов нет возможности нормально поговорить.

"И главное — нормально поговорить вдвоем, что так и не удалось за последние 18 лет", — высказала свое пожелание Тина в день рождения мужа.

История любви Тины Канделаки и Василия Бровко

Канделаки рассказывала, что на момент знакомства ее избраннику был 21 год. Тогда мало кто верил, что у этого романа есть хоть какие-то перспективы. Звезда вспоминала первую встречу с Бровко в ресторане и призналась, что сама оплатила счет.

По словам Канделаки, тогда и сейчас ей было абсолютно все равно, что скажут о ее отношениях в обществе. Она увидела перед собой умного, перспективного, интересного мужчину, который не испугался сильной и взрослой женщины. Канделаки старше мужа на двенадцать лет.

В 2023 году СМИ сообщали, что Тина Канделаки стала мамой в третий раз. Уточнялось, что сына паре выносила и родила суррогатная мать. Тина Канделаки в ноябре 2023 года, в свой день рождения косвенно подтвердила рождение ребенка. Она заявила, что является счастливой многодетной мамой.

От первого брака с Андреем Кондрахиным у Тины Канделаки есть сын Леонтий и дочка Мелания.

