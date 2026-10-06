Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар»

Его новый фильм «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино произвел фурор на фестивале в Нью-Йорке, и теперь критики и инсайдеры всерьез обсуждают возможную номинацию актера на «Оскар».

В картине, посвященной скандальному уходу и возвращению Сэма Альтмана в OpenAI, Борисов сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Голливудские издания уже назвали его работу «украшением и прорывом картины».

Сам фильм описывают как «драму огромной моральной остроты» о закулисье Кремниевой долины.

По данным Variety, студия Neon, купившая права на прокат, планирует выдвинуть Юру Борисова именно в категории «Лучшая мужская роль», тогда как Эндрю Гарфилда, исполнившего Альтмана, — во втором плане.

Картина едва не осталась на полке: Amazon MGM отказалась от релиза, а Netflix и A24 не захотели покупать проект. Причина — слишком нелицеприятный образ Альтмана на фоне многомиллиардных сделок с OpenAI. В итоге фильм спасла независимая Neon, известная по «Паразитам» и «Аноре» .

Юра Борисов уже вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар» за «Анору». Теперь у него есть реальный шанс повторить этот успех — и, возможно, на этот раз забрать статуэтку.