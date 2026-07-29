Юрмальская идиллия под угрозой: Пугачева может лишиться любимого дома в Латвии

Каждое лето на протяжении уже многих лет Юрмала становится для Аллы Пугачевой почти родным местом. Именно сюда артистка приезжает, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Особняк на побережье давно превратился в уголок уюта для звездной семьи: за годы регулярных визитов Пугачева и ее муж, шоумен и иноагент Максим Галкин* успели по-настоящему обжиться. Однако теперь эта привычная картина может рухнуть: вилла, которую пара снимает за внушительные 6,2 млн рублей в месяц, выставлена на продажу.

Сейчас в доме по-прежнему отдыхают Алла Борисовна и Максим Галкин* — они арендовали особняк, чтобы успеть и на фестиваль Лаймы Вайкуле, и провести в Юрмале еще один спокойный месяц. Но планы на безмятежный отдых рискуют разбиться о суровую реальность рынка недвижимости. По некоторым данным, решение о продаже принял один из бывших совладельцев Parex Banka. Пока стороны ведут переговоры, звездная пара остается в доме, но собственник твердо намерен закрыть сделку в ближайшее время.

Стоимость объекта заметно снизилась: если первоначально лот оценивали в 10 млн евро (около 888 млн рублей), то теперь его предлагают за 6 млн евро (примерно 523 млн рублей). Риелторы активно показывают виллу потенциальным покупателям, и в такие моменты арендаторов могут попросить временно покинуть дом — чтобы не смущать клиента во время «экскурсии». Ситуация осложняется тем, что будущий владелец намерен использовать недвижимость для личного проживания, а значит, вряд ли захочет продолжать сдавать ее в аренду.

При этом сама Алла Пугачева съезжать не намерена. За десять лет семья стала для владельцев практически приоритетными сезонными арендаторами — привычный уклад, любимые места и атмосфера Юрмалы стали слишком важной частью их жизни, чтобы легко с ними расстаться.

По материалам Mash

*Включен в реестр иностранных агентов