Юрий Антонов вычеркнул бывших жен из жизни и не доверяет женщинам

Об этом в беседе с «КП» рассказал его друг, поэт Владимир Ильичев. По его словам, обсуждение личной жизни Юрия Антонова — табу в их дружеском кругу. Композитор не интересуется браком и мало кому доверяет после разводов.

«Постоянной девушки Юрия Михайловича я вам не назову, потому что многие дамы готовы пойти с ним на свидание. Но Антонову сейчас неинтересен брак, он мало кому доверяет, потому что обижен на своих бывших жен», — заявил Ильичев.

При этом Антонов, по словам друга, остается ценителем женской красоты. На фестивале «Новая волна» его особенно впечатлила певица Татьяна Куртукова, которая единственная из всех артистов подошла к нему после концерта с букетом цветов.

«Конечно, маэстро растаял», — отметил Ильичев.

Юрий Антонов был официально женат как минимум дважды. Первой супругой композитора стала Анастасия, но этот брак продлился недолго.

Второй женой была балерина Анна, с которой он тоже развелся. Всего же, по некоторым данным, у певца было четыре официальных брака, в которых не родилось ни одного ребенка.

При этом Антонов неоднократно признавался, что не жалеет о бездетности, считая, что «ребенок — это большой грех». Сам композитор почти никогда не комментирует личную жизнь, предпочитая оставлять прошлое в прошлом.

Недавно Ильичев и Антонов начали работу над сериалом о жизни композитора. Однако в сценарий не войдут истории о его женах — Антонов вычеркнул их из своей биографии. Из всех романов он согласился рассказать лишь о двух: о короткой, но яркой связи с мексиканской актрисой Сокорро Бонильей в 1986 году и об отношениях с главой финской музыкальной компании.

С Бонильей, по словам Антонова, они провели вместе 12 незабываемых дней, когда актриса прилетела в СССР на кинофестиваль. При этом сам композитор с юмором признавался, что у него никогда не было «официальных жен» в понимании записи в паспорте, а скорее спутницы, которые «украшали его жизнь».