Юрий Аксюта: «Влада Сташевского сделали на спор»

Аксюта вспомнил, как в 90-е годы продюсеры играли ключевую роль в становлении артистов, порой создавая звезд буквально «на коленке». Одним из таких примеров стал певец Владимир Сташевский.

«Юрий Шмильевич Айзеншпис, мой близкий друг, которого я периодически вспоминаю, несмотря на все превратности его судьбы, тюремные сроки и прочее, был невероятным человеком. Невероятным! Он Сташевского, да простит меня этот замечательный парень, сделал на спор», — поделился Аксюта.

По его словам, это был чистый эксперимент, доказательство того, что продюсер может раскрутить любого артиста при должном старании. И этот эксперимент удался.

Совсем иначе Аксюта отзывается о Диме Билане. По его словам, артист такого уровня — это не проект, а дар свыше.

«А вот Билан для него был человеком, который просто божественно поет. Он ходил на «Новой волне» и всем говорил: «Иди послушай. У меня есть мальчик!» И был совершенно юный Дима, который мог с ходу запеть, и ты понимал, что человек уходит в музыку целиком, что это действительно явление, что Юра не ошибся», — рассказал телепродюсер.

Аксюта подчеркнул: в отличие от Сташевского, Билан — это природный талант, который не нуждался в «раскрутке» как таковой.

Несмотря на то что сегодня на сцене много молодых имен, Аксюта считает: ни один из них не дотягивает до уровня популярности и мастерства Билана, Агутина или Лещенко.

«Певцов уровня Димы Билана среди молодого поколения я, к сожалению, не назову ни одного. Поэтому возникает разрыв. Агутину за 50, Диме за 40. А где середина? Кто эти люди? Их сложно назвать большими звездами», — сетует продюсер.

Он также перечислил несколько имен — Мари Краймбрери, Мот, Юля Zivert, — но тут же оговорился, что эти артисты не производят того эффекта, как звезды прошлых лет. По мнению Аксюты, современная музыка все чаще делается по технологическому шаблону, а не от души.