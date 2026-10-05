Юрист рассказала, какой срок грозит виновным в смерти Сергея Соседова

Юрист Маргарита Гаврилова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ объяснила, какое наказание может грозить виновным в гибели музыкального критика Сергея Соседова. По ее словам, речь идет о серьезной статье.

Адвокат подчеркнула, что после трагедии в отеле должна быть проведена тщательная проверка. Следствие будет выяснять, соответствовала ли лестница нормам безопасности, были ли рядом ограждения и не было ли покрытие слишком скользким.

«С учетом того, какая была травма, как человек трагически погиб на ровном месте, проверка должна проводиться априори. Я знаю точно, что в гостинице проводится доследственная проверка относительно техники безопасности», — заявила Гаврилова.

Ведущий Тимур Еремеев уточнил, будет ли нести ответственность руководство гостиницы в случае выявления нарушений. Юрист ответила утвердительно:

«Безусловно. Это не просто ответственность, а уголовная ответственность — причинение смерти по неосторожности. Это серьезная статья. До семи лет».

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Критику было 58 лет. По данным патологоанатомов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Записи камер показали, что посторонних рядом с Соседовым не было — на лестнице он находился один. Прощание с критиком прошло 30 сентября на Троекуровском кладбище, похоронили его на Перепечинском кладбище рядом с отцом.