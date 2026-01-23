Юрист объяснил, почему Долина тянула с выселением из квартиры

Певица Лариса Долина затянула с выселением из квартиры в Хамовниках. Юрист Иван Соловьев сообщил, что это произошло в том числе потому, что ей было трудно смириться с потерей недвижимости. По его словам, артистке было нелегко пережить расставание с жильем.

Что сказал юрист про Долину

Юрист Иван Соловьев обратил внимание, что Лариса Долина использовала все законные способы отсрочки передачи ключей. Он уточнил, что речь шла именно о правовых механизмах, которые допускает законодательство.

Юрист не исключил, что знаменитость хотела ухудшить репутацию квартиры и снизить ее стоимость. По его словам, это могло быть связано в том числе с неприязнью к новой владелице, Полине Лурье.

Он указал, что у сторон был личный конфликт. В центре ситуации оказалась именно квартира, ставшая причиной затянувшегося спора и последующего скандала.

Соловьев отметил, что Долина могла быть охвачена "желанием максимально подпортить репутацию самой квартиры, снизив таким образом ее капитализацию и цену".

Принудительное выселение в январе

19 января состоялось принудительное выселение Долиной из принадлежавшей ей ранее квартиры. Согласно судебному решению, она должна была покинуть жилое помещение до 30 декабря. Но певица не выполнила требование в установленный срок.

В назначенный день к Долиной прибыли судебные приставы. После этого процедура выселения была завершена. Все прошло в рамках судебного документа и при участии представителей власти.

Новые ключи для Полины Лурье

В тот же день новый владелец квартиры — Лурье — получила ключи от жилья. После завершения всех формальностей покупательница смогла войти в свои владения. Полина Лурье первым делом сменила замки, чтобы Долина никогда не смогла попасть в свою бывшую квартиру в Хамовниках.

Так был исполнен судебный акт, который закрепил за Полиной Лурье права на объект недвижимости. Квартира перешла к ней после затянувшейся юридической борьбы.

Скандальная продажа в Хамовниках

История началась с продажи квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках. Жилье перешло к Полине Лурье за 112 миллионов рублей. После сделки артистка оказалась в центре громкого скандала.

Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. Она заявляла о нечестных действиях в отношении себя и требовала вернуть справедливость через судебные инстанции. Суд удовлетворил иск Долиной. Он аннулировал сделку купли-продажи, оставив квартиру в Хамовниках за Ларисой Александровной. При этом возвращать деньги за квартиру Лурье Долину не обязали.

Жалоба в Верховный суд

Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд. Она попыталась оспорить принятые ранее решения и восстановить свои права как покупательницы. Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы. Именно после этого и начался отсчет к дате фактического выселения Ларисы Долиной и передаче ключей новой владелице квартиры.

По материалам Aif.ru

