Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме

Актер Юра Борисов утвержден на главную роль в новом голливудском проекте. По данным издания Deadline , Борисов сыграет русского поэта в романтической драме 'Деннис'. Действие картины происходит в Москве в 90-х годах прошлого столетия.

Партнершей Юры Борисова по фильму станет Элисон Оливер. Актриса известна российским зрителям по ленте 'Солтберн'.

В центре повествования в фильме — история любви между британской студенткой (Оливер) и русским поэтом (Борисов). Снимать картину будет актриса Эмили Мортимер. Это ее режиссерский дебют. Зрители могли запомнить Мортимер по таким фильмам, как 'Остров проклятых' и 'Ноттинг Хилл'.

Пока неизвестно, когда новый фильм с Юрой Борисовым выйдет в прокат. Известно, что в настоящее время Борисов ведет переговоры об участии в новом проекте итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Картина 'Artificial' посвящена генеральному директору OpenAI Сэму Альтману.

Юра Борисов ранее играл роль второго плана в голливудской картине 'Анора'. За нее он был номинирован на 'Оскар'. Но остался без награды.

Зато сам фильм 'Анора' стал настоящим триумфатором 'Оскара'. Картина Шон Бейкера получила несколько статуэток в разных номинациях.

А вот в России фильм раскритиковали. Нелестно об 'Аноре' отзывались режиссер Никита Михалков и артист балета Николай Цискаридзе.