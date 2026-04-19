Юная дочь Пересильд бросает школу: "Я рано повзрослела"

Актриса Анна Пересильд призналась, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса.
Там 16-летняя артистка чувствует себя "белой вороной". Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Анна Пересильд: "Я в школе чувствую себя немного странно"
"Я просто очень рано повзрослела. Я в школе себя чувствую немного странно. Не знаю, как это объяснить. Мне иногда там не по себе.
Каждый по-разному проживает свою жизнь. Это не хорошо и не плохо. Просто я конкретно говорю, что хочу окончить школу и поступать в институт, - пояснила дочь актрисы Юлии Пересильд.
-Учиться в институте, развиваться еще больше и чтобы у меня оставалось больше свободного времени".
Артистка планирует поступать в театральный вуз.
Чем прославилась Анна Пересильд
Напомним, Анна Пересильд прославилась благодаря роли Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана". В ноябре 2025 года, по версии ВЦИОМ, она возглавила список лучших российских актрис.
Неудивительно, что ей стало неинтересно в школе.
А как вы относитесь к решению Анны Пересильд? Делитесь в комментариях!