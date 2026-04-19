Юная дочь Пересильд бросает школу: "Я рано повзрослела"

Анна Пересильд. Фото: Global Look Press

16-летняя артистка призналась, что чувствует себя там неуютно.

Актриса Анна Пересильд призналась, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса.

Там 16-летняя артистка чувствует себя "белой вороной". Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Анна Пересильд: "Я в школе чувствую себя немного странно"

"Я просто очень рано повзрослела. Я в школе себя чувствую немного странно. Не знаю, как это объяснить. Мне иногда там не по себе.

Каждый по-разному проживает свою жизнь. Это не хорошо и не плохо. Просто я конкретно говорю, что хочу окончить школу и поступать в институт, - пояснила дочь актрисы Юлии Пересильд.

-Учиться в институте, развиваться еще больше и чтобы у меня оставалось больше свободного времени".

Артистка планирует поступать в театральный вуз.

Чем прославилась Анна Пересильд

Напомним, Анна Пересильд прославилась благодаря роли Айгуль в нашумевшем сериале "Слово пацана". В ноябре 2025 года, по версии ВЦИОМ, она возглавила список лучших российских актрис.

Неудивительно, что ей стало неинтересно в школе.

