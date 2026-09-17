Юлию Пересильд высмеяли в Сети за подражание дочери Анне

Вдохновившись опытом старшей дочери Анны, которая уже не раз выступала с сетами в клубах, 41-летняя артистка решила тоже поучаствовать в музыкальном перформансе. Однако дебют обернулся волной иронии в соцсетях.

По данным Super, из-за плотного рабочего графика у Пересильд почти не было времени на обучение, поэтому организаторы доверили ей контроль всего за одной кнопкой. Этот нюанс мгновенно стал поводом для шуток.

В комментариях под публикацией пользователи сравнивали актрису с учительницей на школьной дискотеке:

«Как будто учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться», «Вечерняя дискотека до 22:00».

Один из подписчиков язвительно заметил, что диджей доверил ей жать одну кнопку, но она «и то не справилась».

Старшая дочь Юлии, 17-летняя Анна, начала выступать за пультом еще в феврале 2026 года. Ее первый сет прошел в ресторан-баре «Оригинал», где она играла ретро-хиты и русскую техно-музыку.

Несмотря на критику в соцсетях, Анна заявила, что хочет повторить опыт:

«Я не могу, я ужасно хочу подиджеить… Я просто думаю, хоть бы ко мне что-нибудь пришло».

Сама Юлия Пересильд известна не только как актриса, но и как основатель арт-поп-рок-группы «Мандрога». Однако именно диджейский сет стал для нее совершенно новым форматом, который, судя по реакции публики, вызвал больше вопросов, чем восторгов.