Юлия Пересильд показала, как дурачатся на море ее повзрослевшие дочери

Актриса Юлия Пересильд. Фото: КП/Ольга Юшкевич

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд проводит летний отпуск на море в компании двух дочерей — Анны и Марии.

Актриса редко показывает семейные кадры, но в этот раз поклонники могут увидеть, как звездное семейство дурачится на пляже и наслаждается отдыхом.

Девочки растут настоящими красавицами и, судя по всему, пошли в маму не только внешностью, но и талантом.

Старшая, 17-летняя Анна, уже активно строит актерскую карьеру и снимается в кино. Младшая, 13-летняя Мария, тоже дебютировала в фильмах отца «Цой» и «Императрицы», но при этом признается, что ей интересна и режиссура.

Фото: соцсети

Девушка любит снимать короткие ролики и выкладывать их в соцсети ради юмора:

«Мне нравится веселить аудиторию. Больше всего просмотров набирают ролики, в успехе которых я вообще не была уверена». «Конечно, мы с Аней в чем-то разные, но кардинальных отличий я не вижу», — говорит Мария, называя старшую сестру своей лучшей подругой.

Отец девочек — известный режиссер Алексей Учитель. С 2021 года актриса и режиссер не живут вместе, но сохранили хорошие отношения и продолжают совместную работу, не препятствуя общению друг с другом и детьми.

Сама Юлия сейчас, судя по всему, наслаждается летом и временем, проведенным с дочерями. Кадры, которыми делится актриса, показывают, что отдых удался: девчонки дурачатся, смеются и явно получают удовольствие от совместного отпуска.

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