Юлия Пересильд показала, как дурачатся на море ее повзрослевшие дочери

Актриса редко показывает семейные кадры, но в этот раз поклонники могут увидеть, как звездное семейство дурачится на пляже и наслаждается отдыхом.

Девочки растут настоящими красавицами и, судя по всему, пошли в маму не только внешностью, но и талантом.

Старшая, 17-летняя Анна, уже активно строит актерскую карьеру и снимается в кино. Младшая, 13-летняя Мария, тоже дебютировала в фильмах отца «Цой» и «Императрицы», но при этом признается, что ей интересна и режиссура.