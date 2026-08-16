Юлия Пересильд показала, как дурачатся на море ее повзрослевшие дочери

Актриса редко показывает семейные кадры, но в этот раз поклонники могут увидеть, как звездное семейство дурачится на пляже и наслаждается отдыхом.
Девочки растут настоящими красавицами и, судя по всему, пошли в маму не только внешностью, но и талантом.
Старшая, 17-летняя Анна, уже активно строит актерскую карьеру и снимается в кино. Младшая, 13-летняя Мария, тоже дебютировала в фильмах отца «Цой» и «Императрицы», но при этом признается, что ей интересна и режиссура.
Фото: соцсети
Девушка любит снимать короткие ролики и выкладывать их в соцсети ради юмора:
«Мне нравится веселить аудиторию. Больше всего просмотров набирают ролики, в успехе которых я вообще не была уверена». «Конечно, мы с Аней в чем-то разные, но кардинальных отличий я не вижу», — говорит Мария, называя старшую сестру своей лучшей подругой.
Отец девочек — известный режиссер Алексей Учитель. С 2021 года актриса и режиссер не живут вместе, но сохранили хорошие отношения и продолжают совместную работу, не препятствуя общению друг с другом и детьми.
Сама Юлия сейчас, судя по всему, наслаждается летом и временем, проведенным с дочерями. Кадры, которыми делится актриса, показывают, что отдых удался: девчонки дурачатся, смеются и явно получают удовольствие от совместного отпуска.