Юлия Пересильд — о своей новой работе в театре: "История о поддержке и принятии"

Двадцатого ноября в Театра Ермоловой состоится благотворительный показ спектакля 'Вафельное сердце'. Режиссер спектакля и исполнительница главной роли — актриса Юлия Пересильд. О чем эта постановка?
О чем спектакль 'Вафельное сердце'?
Это история о дружбе двух девятилетних соседей — мечтателя Трилле (Павел Акимкин) и сорванца Лены (Юлия Пересильд) — из бухты Щепки-Матильды, где их ждут удивительные приключения.
Особенность постановки в том, что историю рассказывают сами герои, но много лет спустя. На ваших глазах седые старики вновь станут детьми, доказывая, что детство, первая дружба и самые главные уроки жизни остаются с нами навсегда.
Павел Акимкин и Юлия Пересильд в спектакле 'Вафельное сердце'. Фото: пресс-служба
Что сказала Пересильд о спектакле?
Главная цель спектакля — не развлечение, а равноправный разговор с детьми на важные темы. Театр, музыка и живопись служат здесь общим языком, который помогает взаимопониманию и ломает преграды. 'Вафельное сердце' — это идеальный материал для такого разговора.
"Эта история о поддержке и принятии теперь будет связана с фондом 'Галчонок', который каждый день совершает маленькие и большие чудеса для детей и молодых взрослым с ДЦП", — сказала Юлия Пересильд о новом спектакле.
Средства, собранные от продажи билетов на спектакль, будут направлены на программы фонда 'Галчонок' по поддержке детей с органическими поражениями центральной нервной системы.
