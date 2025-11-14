Юлия Пересильд — о своей новой работе в театре: "История о поддержке и принятии"

Юлия Пересильд. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Юлия Пересильд представит новый спектакль в Театре Ермоловой

Двадцатого ноября в Театра Ермоловой состоится благотворительный показ спектакля 'Вафельное сердце'. Режиссер спектакля и исполнительница главной роли — актриса Юлия Пересильд. О чем эта постановка?

О чем спектакль 'Вафельное сердце'?

Это история о дружбе двух девятилетних соседей — мечтателя Трилле (Павел Акимкин) и сорванца Лены (Юлия Пересильд) — из бухты Щепки-Матильды, где их ждут удивительные приключения.

Особенность постановки в том, что историю рассказывают сами герои, но много лет спустя. На ваших глазах седые старики вновь станут детьми, доказывая, что детство, первая дружба и самые главные уроки жизни остаются с нами навсегда.

Павел Акимкин и Юлия Пересильд в спектакле 'Вафельное сердце'. Фото: пресс-служба

Что сказала Пересильд о спектакле?

Главная цель спектакля — не развлечение, а равноправный разговор с детьми на важные темы. Театр, музыка и живопись служат здесь общим языком, который помогает взаимопониманию и ломает преграды. 'Вафельное сердце' — это идеальный материал для такого разговора.

"Эта история о поддержке и принятии теперь будет связана с фондом 'Галчонок', который каждый день совершает маленькие и большие чудеса для детей и молодых взрослым с ДЦП", — сказала Юлия Пересильд о новом спектакле.

Средства, собранные от продажи билетов на спектакль, будут направлены на программы фонда 'Галчонок' по поддержке детей с органическими поражениями центральной нервной системы.

