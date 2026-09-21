Юлия Михалкова выращивает белые грибы из прокисшего супа

В студии шоу «Звезды сошлись» Юлия Михалкова рассказала, что сама практикует этот метод на своем участке.

Секрет прост: нужно сварить грибной суп и дать ему закиснуть в течение пяти дней, чтобы появилась кислая консистенция. Затем можно добавить варенье или дрожжи — и полить этим составом дерево.

«Можно супом посадить грибы. Варишь грибной суп, он у тебя закисает пять дней, чтобы консистенция появилась кислая, варенье можно добавить, дрожжи. И потом ты поливаешь дерево. Когда я об этом узнала, я сначала попробовала на участке родственников. И у них выросли грибы, и они такие красивые», — поделилась актриса.

По словам Михалковой, после успешного эксперимента у родственников она начала применять этот способ и на своем участке. Грибы появились не сразу — на это ушло около двух сезонов.

Стоит отметить, что Михалкова уже давно увлекается загородной жизнью. Она покинула «Уральские пельмени» в 2019 году, объяснив это желанием творческого развития и усталостью от одного образа. Сейчас она занимается продюсированием, играет в театре и развивает собственные проекты.

Юлия Михалкова родилась 12 июля 1983 года в Верхней Пышме Свердловской области. В 2009 году она стала участницей шоу «Уральские пельмени» и быстро завоевала популярность благодаря яркой внешности и харизме.

В 2019 году актриса покинула проект, сосредоточившись на сольной карьере, театральных постановках и продюсировании. Михалкова не замужем и не имеет детей, однако активно участвует в благотворительных и экологических проектах.