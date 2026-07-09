Юлия Гаврилина рассказала, что ее преследует неизвестный мужчина: «Это ужасно»

По словам 24-летней артистки, у ресторана неподалеку от ее дома начал регулярно появляться незнакомый мужчина средних лет. Однажды он попытался вручить Гаврилиной большой букет, по форме напоминающий Эйфелеву башню.

Как рассказала певица, мужчина приходил в заведение четыре дня подряд и проводил там по три часа каждый раз. Вместе с командой Юлия изучила записи с камер наблюдения. На видео она увидела тот самый букет, который вызвал у нее серьезное беспокойство.

«Это вообще жесть! Я, если честно, распаниковалась, это ужасно. И я хочу вам сказать, ребят, что это сталкерство, это ненормально, это неадекватно — караулить людей у дома. Не важно, насколько они популярны. Мне было очень жутко», — поделилась певица.

Юлия отказалась принимать подарок и теперь избегает посещения того ресторана. Артистка выразила обеспокоенность по поводу намерений незнакомца и его возможных действий. При этом Гаврилина отметила, что не против общения с поклонниками младшего возраста.

Юлия Гаврилина — блогер и певица, получившая известность благодаря участию в популярных интернет-проектах. На сегодняшний день ее аудитория в социальных сетях насчитывает значительное количество подписчиков.

Артистка активно развивает музыкальную карьеру и регулярно делится с поклонниками личными новостями.