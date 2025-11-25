Юлиан признался, что напоминал Мордюковой сына: "У нас одинакового цвета глаза были"
Певец Юлиан. Фото: Светлана Терещенко / Global Look Press
Певец Юлиан объяснил, почему Мордюкова относилась к нему с особенной теплотой
Певец Юлиан Васин не скрывает, что его связывали особые отношения с ныне покойной актрисой Нонной Мордюковой. Она питала к юному исполнителю материнские чувства. И даже настояла, чтобы он переехал к ней жить.
Похож на покойного сына
Юлиан уверен, что напоминал Нонне Мордюковой ее покойного сына Владимира Тихонова. Актриса постоянно приглашала его в гости. В то время она находилась в жуткой депрессии после потери единственного наследника.
"Заменить сына было невозможно. Но то ли я ей его чем-то напоминал… У нас одинакового цвета глаза были. Наверное, в тот момент мне было необходимо появиться в ее жизни", — поделился Юлиан с MK.RU.
Юлиан тогда был студентом ГИТИСа, жил в общежитии. И Нонна Мордюкова в какой-то момент настояла, чтобы Юлиан переехал к ней. Он приехал к актрисе в гости, а она уговорила его остаться с ночевкой.
"В один прекрасный момент Нонна предложила мне переехать к ней. 'Вы что, мне неудобно!' — ответил я ей. Но она была категорична. И я полгода жил с Мордюковой", — рассказал Юлиан.
Певец Юлиан в молодости. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Слухи о романе
Юлиан наблюдал, в какой депрессии в тот момент находилась Нонна Викторовна. Она не могла спать, не хотела жить и принимала очень тяжелые препараты. Когда Юлиан поселился у народной артистки, в актерской тусовке поползли слухи, что у Мордюковой молодой любовник.
"Мне это смешно было слышать. Потому что я ребенком же был фактически: мне было всего 16 лет", — уточнил Юлиан.
Позже Юлиан снял квартиру и переехал от актрисы. Но часто навещал ее и помогал материально. Так как в те годы народная артистка СССР не имела возможности зарабатывать.
Что случилось с сыном Мордюковой
Единственный сын Нонны Мордюковой появился на свет в ее браке с актером Вячеславом Тихоновым. Владимир Тихонов пошел по стопам родителей, он снялся в нескольких фильмах.
Сын Нонны Мордюковой скончался от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками. Актриса всю жизнь считала себя виноватой в смерти сына. 6 июля 2008 года Нонны Мордюковой не стало. Она похоронена рядом с сыном на Кунцевском кладбище Москвы.
В эти дни отмечается 100-летие со дня рождения актрисы. Она родилась 25 ноября 2025 года.
