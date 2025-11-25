Юлиан признался, что напоминал Мордюковой сына: "У нас одинакового цвета глаза были"

Певец Юлиан Васин не скрывает, что его связывали особые отношения с ныне покойной актрисой Нонной Мордюковой. Она питала к юному исполнителю материнские чувства. И даже настояла, чтобы он переехал к ней жить.

Похож на покойного сына

Юлиан уверен, что напоминал Нонне Мордюковой ее покойного сына Владимира Тихонова. Актриса постоянно приглашала его в гости. В то время она находилась в жуткой депрессии после потери единственного наследника.

"Заменить сына было невозможно. Но то ли я ей его чем-то напоминал… У нас одинакового цвета глаза были. Наверное, в тот момент мне было необходимо появиться в ее жизни", — поделился Юлиан с MK.RU .

Юлиан тогда был студентом ГИТИСа, жил в общежитии. И Нонна Мордюкова в какой-то момент настояла, чтобы Юлиан переехал к ней. Он приехал к актрисе в гости, а она уговорила его остаться с ночевкой.