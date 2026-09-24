Ярмольник одной фразой обезоружил инспектора ГИБДД: «А запашок-то есть»

Актер Леонид Ярмольник. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Народный артист России Леонид Ярмольник поделился забавной историей о том, как ему удалось избежать лишения водительских прав.

Инцидент произошел, когда актер возвращался на дачу после спектакля в театре «Современник». Его остановил сотрудник ГИБДД, когда Ярмольник проезжал поворот на Бородинский мост.

По словам артиста, инспектор оказался молодым и обаятельным. Он снял фуражку, заглянул в пассажирское окно и произнес:

«А, Леонид Исаакович, а запашок-то есть».

Ярмольник, не растерявшись, мгновенно парировал:

«Это от вас».

Актер признался, что ответил без паузы, и это обезоружило сотрудника. В итоге разговор закончился мирно, и водительские права остались при нем. Ярмольник не уточнил, был ли в машине кто-то еще, но подчеркнул, что находился за рулем один.

Леонид Ярмольник — советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Он известен по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Актер также активно снимается в сериалах и участвует в театральных постановках.

Ярмольник известен своим чувством юмора и умением находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

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