Ярмольник одной фразой обезоружил инспектора ГИБДД: «А запашок-то есть»

Инцидент произошел, когда актер возвращался на дачу после спектакля в театре «Современник». Его остановил сотрудник ГИБДД, когда Ярмольник проезжал поворот на Бородинский мост.

По словам артиста, инспектор оказался молодым и обаятельным. Он снял фуражку, заглянул в пассажирское окно и произнес:

«А, Леонид Исаакович, а запашок-то есть».

Ярмольник, не растерявшись, мгновенно парировал:

«Это от вас».

Актер признался, что ответил без паузы, и это обезоружило сотрудника. В итоге разговор закончился мирно, и водительские права остались при нем. Ярмольник не уточнил, был ли в машине кто-то еще, но подчеркнул, что находился за рулем один.

Леонид Ярмольник — советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Он известен по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Актер также активно снимается в сериалах и участвует в театральных постановках.

Ярмольник известен своим чувством юмора и умением находить нестандартные решения в сложных ситуациях.