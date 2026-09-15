Яна Поплавская возмущена выходкой Ромы Зверя на концерте: «Кто-то этому потворствует»

Скандал вокруг поведения исполнителя Ромы Зверя на концерте не утихает — резкую оценку ситуации дала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она возмущена тем, как солист группы «Звери» обошелся со зрителями, и не скрывает своего негодования.
Во время выступления певец не сдержал эмоций: его разозлило, что публика не подпевала, а вместо этого снимала концерт на телефоны. В порыве раздражения Рома Зверь обратился к залу с грубой фразой: «*** вы не поете?». Видео, на котором по губам Зверя можно прочитать нецензурную фразу, разлетелось по Сети.
Яна Поплавская резко осудила такой подход, противопоставив манеру поведения современного артиста традициям отечественной эстрады. Она задается вопросом, можно ли представить, чтобы подобным образом вели себя такие мэтры, как Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Александр Розенбаум или Олег Газманов.
«Быдло‑культурка нагло прет на сцену, в эфир, в мейнстрим. И кто‑то этому потворствует, значит, кому‑то это надо», — заявила Поплавская.
Она подчеркнула, что подобное поведение не должно становиться нормой и получать молчаливое одобрение со стороны организаторов, продюсеров и индустрии в целом.
Рома Зверь. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Напомним, все произошло 12 сентября 2026 года на бесплатном фестивале «Энергия спорта» в московских «Лужниках». Группа «Звери» открывала музыкальную часть программы. После нее должна была выйти другая звезда — Егор Крид, и именно его, по словам очевидцев, ждала основная часть собравшейся молодежной публики.
Во время исполнения хита «Девочки, мальчики танцуют» 48-летний Рома Зверь внезапно снял наушники, перестал петь и обратился в сторону зала с потоком нецензурной лексики. Из-за громкой музыки точные слова разобрать было сложно, но ролики с этим моментом быстро разлетелись по соцсетям.
Большая часть публики стояла с телефонами и почти не реагировала на песни — не подпевала, не танцевала. Артиста, по этой версии, вывело из себя равнодушие зала, многие из которого пришли ради Крида. Некоторые пользователи утверждали, что Зверь назвал фанатов «баранами». Часть зрителей услышала в словах музыканта жалобу на то, что «не слышно гитару». В таком случае мат был адресован не публике, а техническому специалисту. Сам Рома Зверь ситуацию официально не прокомментировал.
А вы как считаете, Яна Поплавская права? Поделитесь в комментариях.