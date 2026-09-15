Яна Поплавская возмущена выходкой Ромы Зверя на концерте: «Кто-то этому потворствует»

Скандал вокруг поведения исполнителя Ромы Зверя на концерте не утихает — резкую оценку ситуации дала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она возмущена тем, как солист группы «Звери» обошелся со зрителями, и не скрывает своего негодования.

Во время выступления певец не сдержал эмоций: его разозлило, что публика не подпевала, а вместо этого снимала концерт на телефоны. В порыве раздражения Рома Зверь обратился к залу с грубой фразой: «*** вы не поете?». Видео, на котором по губам Зверя можно прочитать нецензурную фразу, разлетелось по Сети.

Яна Поплавская резко осудила такой подход, противопоставив манеру поведения современного артиста традициям отечественной эстрады. Она задается вопросом, можно ли представить, чтобы подобным образом вели себя такие мэтры, как Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Александр Розенбаум или Олег Газманов.

«Быдло‑культурка нагло прет на сцену, в эфир, в мейнстрим. И кто‑то этому потворствует, значит, кому‑то это надо», — заявила Поплавская.

Она подчеркнула, что подобное поведение не должно становиться нормой и получать молчаливое одобрение со стороны организаторов, продюсеров и индустрии в целом.