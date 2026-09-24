Яна Поплавская рассказала о последней встрече с Сергеем Соседовым

Своими воспоминаниями актриса Яна Поплавская поделилась в Telegram-канале, отметив, что еще совсем недавно они пересекались на съемках у Андрея Малахова, и тогда ничто не предвещало трагедии.

По словам Поплавской, Соседов приехал в Якутию как член жюри конкурса красоты. Утром он направлялся на завтрак, поднимаясь по гостиничной лестнице, оступился, упал и ударился головой.

Актриса назвала случившееся нелепой случайностью и призналась, что особенно тревожится за 88-летнюю мать журналиста, о которой он заботился. Поплавская охарактеризовала Соседова как талантливого и образованного человека, настоящего профессионала в музыкальной критике.

СМИ позже сообщили о возможной причине смерти: по данным коллег, падению мог предшествовать отрыв тромба. За несколько дней до трагедии Соседов жаловался на плохое самочувствие. Официальное медицинское заключение пока не обнародовано.