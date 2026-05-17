Яна Кошкина призналась, что в детстве порвала ухо родной сестре

Кошкина призналась, что ее сестре приходилось нелегко из-за ее активного и неуемного характера. Самый серьезный инцидент произошел во время очередной детской игры.

«Однажды в игре я порвала ей ухо. Я так плакала, мне было ее очень жаль. Представила, как ей, наверное, больно», — поделилась артистка.

Актриса добавила, что до сих пор испытывает чувство вины и извиняется перед сестрой за свое поведение в детстве.

«До сих пор прошу у нее прощения за свое детское поведение. Не знаю, почему я была такой», — сказала Яна.

Яна Кошкина — популярная российская актриса комедийного кино и телевидения, известная по сериалам «Однажды в России», «Домашний арест» и «ЧОП» . Актриса родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде, в семье водолаза Виктора и спортсменки Маргариты, которую все называют Марго. Родители развелись, когда Яна была маленькой, и воспитанием двух дочерей (у нее есть старшая сестра Рената) занималась преимущественно мать.

Мать Яны, сама бывшая спортсменка, с ранних лет фанатично пыталась вырастить из дочери чемпионку. Уже в три года Яна занималась фигурным катанием и гимнастикой, а к шести годам выполняла нормативы мастера спорта. Из-за постоянных упреков матери в лишнем весе и необходимости выглядеть «миниатюрной», девочка с детства страдала от дискомфорта и постоянного чувства голода.

Семья жила крайне бедно. В одном из редких интервью Яна вспоминала, как они ездили на рынки, чтобы набрать выброшенные гнилые фрукты, из которых мать вырезала испорченные куски и варила варенье.

В 15 лет Яна получила серьезную травму, которая поставила крест на ее спортивной карьере. Именно тогда она решила поступать в театральную академию. Однако, когда она сообщила матери о поступлении, та поставила ультиматум: «Поступила — тогда уходи из дома». С тех пор Яна живет отдельно.

В мае 2026 года Яна приняла участие в шоу «Сокровища императора» на ТНТ, куда ее насильно взяла с собой мама. Марго заставила дочь взять ее, сказав:

«Если ты меня с собой не возьмешь, я с тобой на всю жизнь перестану разговаривать».

Поведение Марго на проекте шокировало зрителей:

Она требует, чтобы дочери называли ее строго «Марго», а слово «мама» у них под запретом. За случайную оговорку Яна была наказана полугодовым молчанием со стороны родительницы.

Марго открыто заявила, что родила Яну только потому, что со старшей дочерью Ренатой ей было «скучно» и «невесело».

Она позволила себе сравнить старшую дочь с собакой: «У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру».

Во время съемок Марго пропадала на всю ночь, танцуя на столах в чайных домиках, из-за чего устроила переполох в съемочной группе на следующий день.

Несмотря на накал страстей, Яна публично попросила фанатов остановить травлю своей матери:

«Я не очень понимаю, как быть в данной ситуации… Но я прошу остановить поток оскорблений в адрес Марго».

Однако этот скандал в очередной раз вскрыл глубокие психологические травмы детства актрисы и странную модель поведения ее матери.