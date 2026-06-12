Яна Кошкина и Пелагея с дочкой повеселились на концерте Валерия Меладзе в Турции

VIP‑гости чуть не сорвали концерт Валерия Меладзе в шикарном турецком отеле! Подшофе туристы то и дело выкрикивали просьбы: передать приветы, поставить их любимые песни… А среди публики тем временем заметили Яну Кошкину и саму Пелагею — та расслабленно потягивала шампанское.

Все случилось прямо во время выступления Валерия Меладзе в пятизвездочном Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке. В самый разгар концерта развеселившаяся компания отдыхающих начала громко звать Меладзе: поздравь с днем рождения, передай привет, спой вот эту песню! А еще — ну‑ка, давай селфи! Артисту в итоге пришлось остановить шоу: гости выстроились в очередь за фото, а Валерий послушно произнес в камеру: «Привет от Алисы Сергеевны».

Сам певец потом объяснял: мол, сначала надо «красиво закончить» концерт, а уже потом — обнимашки, селфи и все остальное. Правда, выпить вместе с отдыхающими он все-таки отказался — остался при своем.

Среди зрителей, кстати, блистали и звезды: актриса Яна Кошкина и певица Пелагея, которая пришла на концерт вместе с дочкой Таисией. Пелагея зажигала в VIP‑зоне — бокал шампанского в руке, настроение отличное. А Яна Кошкина рядом спокойно отдыхала и наслаждалась музыкой.

Кстати, это только начало: за лето Меладзе даст в отеле целых шесть концертов, а Леонид Агутин выступит семь раз! И да, про цены: неделя отдыха на двоих стартует от 300 тысяч рублей за обычный номер. А если хочется шика — роскошный люкс обойдётся почти в 800 тысяч.

По материалам SHOT