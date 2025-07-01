Яковлева — о своем диагнозе: «Я была в полусогнутом виде. Задыхалась»

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала о сложностях борьбы с заболеванием. Из-за этого диагноза ей пришлось изменить привычный образ жизни. Она резко сбросила 12 килограммов веса и теперь строго придерживается медицинских рекомендаций.

Яковлева подчеркивает важность правильного питания и соблюдения предписанных врачом ограничений. Также она отмечает, что забота о здоровье становится первостепенным приоритетом.

Актриса попала в институт Склифосовского перед спектаклем. Там после обследования врачи объявили народной артистке ее диагноз — дивертикулез. Это заболевание хронического типа. И проявляется оно воспалительным процессом в кишечнике. Это можно сравнить с аппендицитом. Лечится данное заболевание только диетой. Оно вообще может долгое время никак не проявляться.

Из-за болезни 64-летняя Яковлева начала терять вес. Ее мучили постоянные боли. Появились побочные осложнения.

"Я была в полусогнутом виде, у меня повысилось давление, которое у меня никогда не повышалось, я задыхалась", - призналась она в новом выпуске проекта 'Сорян, это подкаст'.

Причиной возникновения заболевания врачи считают психоэмоциональное выгорание. Актрисе посоветовали меньше работать. И посвятить время себе: здоровому сну, полноценному отдыху и питанию.