«Я знала, что наступит момент»: Седокова готовится раскрыть правду о рождении старшей дочери

Мир шоу‑бизнеса не обходится без бурных обсуждений и громких теорий, и порой под прицел критики попадают самые личные стороны жизни звезд. На этот раз волна хейта накрыла Анну Седокову — после участия ее дочери Алины Белькевич в реалити‑шоу в комментариях развернулась настоящая конспирологическая драма. Пользователи не просто высказывали мнения, а всерьез строили версии в духе остросюжетного триллера. И главной интригой стала тайна рождения старшей дочери певицы. Хейтеры дошли до предположений, что Анна на самом деле не является биологической матерью 21-летней Алины.
Вместо того чтобы игнорировать нападки или вступать в долгие объяснения, Седокова выбрала ироничный тон — и ответила так, что фраза мгновенно разлетелась по пабликам.
«Делать ли мне уже ДНК‑тест в эфире Первого канала или пока повременим? <…> Я знала, что наступит момент, когда я вам должна буду рассказать. Все правда. Все, что вы обо мне читаете. И особенно в комментариях», — написала артистка.
Ее реакция стала одновременно и защитой личных границ, и легкой насмешкой над абсурдностью слухов.
Анна Седокова и ее дочь Алина Белькевич. Фото: соцсети Анны Седоковой
Алина Белькевич родилась в браке Анны Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем и почти всю жизнь прожила в Америке.
В 2004 году Валентин Белькевич женился на певице Анне Седоковой. В декабре того же года у пары родилась дочь Алина. Брак продлился до начала 2006 года. Жизнь этого яркого спортсмена оборвалась слишком рано: 1 августа 2014 года Валентин Белькевич скончался на 42‑м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб (тромбоэмболия). Трагедия случилась неожиданно — для коллег, болельщиков и близких это стало тяжелым ударом.
Напомним, Анна Седокова ранее уже высказывалась об участии дочери в реалити-шоу для звездных наследников. На девушку в Сети обрушился хейт. Пользователи намекнули, что Алина ничего из себя не представляет, кроме того, что она дочь певицы с сомнительной репутацией.
Анна Седокова заявила, что гордится своей наследницей. Она добавила, что ее дети — это лучшее, что случилось в ее жизни.