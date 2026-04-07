"Я живу по совести": Долина перевернула страницу и скоро появится в спектакле

Лариса Долина вернулась на сцену после громкой истории с продажей квартиры. На днях она выступит перед публикой в непривычном амплуа. Долина выйдет на театральные подмостки в спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды". Как она себя чувствует сейчас?

Тяжелый период и исцеляющая сила творчества

Лариса Долина откровенно рассказала о непростом этапе в своей жизни. Певица призналась, что пережила один из самых сложных и драматичных периодов. В это трудное время опорой и источником сил для артистки стали работа и сцена.

"Сейчас меня спасает работа, сцена, действительно, лечит", — призналась Лариса Долина в беседе с kp.ru.

Долина, всегда считавшая себя сильным человеком, нашла в себе ресурсы преодолеть трудности и двигаться вперед.

"Я просто перевернула эту страницу и иду дальше", — добавила звезда.

Несмотря на пережитые испытания и скандал, в эпицентре которого она оказалась, Лариса Долина с энтузиазмом погрузилась в творческую работу. Артистка поделилась новостями о ближайших релизах и текущей деятельности. В конце месяца выйдет ее новая песня и клип, она продолжает гастролировать, а еще и задействована в театральной постановке.

О совести и внутренней честности

Особое внимание в разговоре певица уделила теме совести. Лариса Долина подчеркнула, что всегда стремилась жить в согласии с собственными моральными принципами.

"Я живу по совести, и всегда жила по совести", — сделала акцент Лариса Александровна.

Она признала, что никто не застрахован от ошибок, но считает важным уметь признавать их и приносить извинения. По словам Долиной, порой самые сложные вопросы мы задаем сами себе. Поиск внутреннего равновесия может стать настоящим испытанием.

Певица сравнивала груз внутренних терзаний с камнем, который тянет вниз.

"Это ведь камень, который висит на тебе. Как только сбрасываешь его, сразу становится легче. Понимаешь, что совесть твоя чиста", — так о себе говорит сегодня Лариса Долина.

Что произошло с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина угодила в громкую историю с мошенниками. Звезда продала квартиру, поддавшись на уговоры настойчиво звонивших ей людей. По словам Долиной, она подверглась небывалому прессингу.

Позже, из-за того, что суд встал на сторону Долиной и аннулировал сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках, против певицы восстало общество. Ларису Долину отменяли, публика отказалась ходить на ее концерты.

Окончательную точку в этом деле поставил Верховный суд. Он постановил, что Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках и передать жилище покупательнице Полине Лурье. Долина затягивала процедуру, но все же передала ключи новой владелицы жилья.

Разбирательства все еще продолжаются. Долина требует материальной компенсации. И часть ее требований уже удовлетворены.

