"Я вышла замуж в этот день 20 лет назад": бывшая жена Романа Товстика напомнила о важной дате

Седьмого апреля могла состояться фарфоровая свадьба Елены и Романа Товстиков — ровно 20 лет со дня их бракосочетания. Однако теперь эта дата несет не радость, а горечь. Многодетная мать впервые встречает годовщину без поздравлений от бывшего супруга.

Символичная дата и материнство

Елена напомнила, что связала свою судьбу с Романом 7 апреля — в день Благовещения. В этот же день, два десятка лет назад, она стала его женой. В своем откровенном высказывании в личном блоге Елена Товстик подчеркнула связь даты с важнейшими событиями в ее жизни.

"7 апреля — великий праздник, Благовещение. Я вышла замуж в этот день 20 лет назад, и ко мне 8 раз приходила благая весть о беременности, из которых 6 родились на свет", — поделилась откровениями Елена Товстик.

История младшего сына: судьба и надежды матери

Особую часть своего рассказа Елена посвятила младшему ребенку. Она поделилась непростой историей его рождения и мыслями о будущем мальчика. По словам женщины, появление на свет шестого малыша стало особым событием, повлиявшим на всю семью.

"Мой шестой малыш, особенный, родился после Благовещения. Этот дар божий, который изменил судьбу и не увидел родителей вместе, был оставлен отцом… Я его назвала король, Артур. Который будет воспитан в иных условиях жизни, что сделает его сильным, мужественным и отважным. И молитвы матери будут всегда с ним", — добавила Елена Товстик.

Хронология семьи: от встречи до расставания

История отношений Елены (в девичестве Филимоновой) и Романа Товстика началась в 2003 году в Новосибирске. Спустя три года пара официально оформила отношения — в 2006‑м состоялась их свадьба. Брак продлился 19 лет, за это время Елена родила Роману шестерых детей: Андрей — родился в июне 2007 года, Анна — появилась на свет в 2010 году, Артем — родился в 2013 году, Алиса — родилась в 2016 году, Агата — появилась на свет в 2021 году, Артур — младший ребенок, родился в 2024 году.

Помимо шестерых рожденных детей, Елена пережила два выкидыша — эти события также стали частью непростого жизненного пути женщины.

В конце марта этого года бизнесмен Роман Товстик официально развелся с Еленой. Его сейчас занимает другая женщина. Роман Товстик находится в отношения с Полиной Дибровой, бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва.

Мэтр в программе "Секрет на миллион" заявил, что если Полина уйдет от Романа, то он готов ее принять назад.

