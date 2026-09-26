«Я восхитился»: Гарик Харламов впервые высказался о новорожденной дочери

Гарик Харламов впервые открыто поделился эмоциями после рождения дочери Алисы — в новом выпуске шоу «Кстати» комик не скрывал счастья и от всей души поблагодарил супругу Катерину Ковальчук. Для артиста появление малышки стало событием, которое он без колебаний назвал «сплошным великолепием». По его словам, похожее чувство он испытывал лишь однажды — 13 лет назад, когда на свет появилась его старшая дочь от Кристины Асмус.

Харламов рассказал, как прошли первые минуты после рождения Алисы. Он сознательно не присутствовал непосредственно в родильной палате.

«Мы с женой договорились, что сам процесс я не буду там находиться, потому что придется откачивать отца еще рядом», — поделился Гарик Харламов.

Все это время комик ждал в коридоре, а когда момент настал, его сразу позвали.

Первые секунды рядом с дочерью запомнились ему навсегда.