«Я восхитился»: Гарик Харламов впервые высказался о новорожденной дочери

Гарик Харламов впервые открыто поделился эмоциями после рождения дочери Алисы — в новом выпуске шоу «Кстати» комик не скрывал счастья и от всей души поблагодарил супругу Катерину Ковальчук. Для артиста появление малышки стало событием, которое он без колебаний назвал «сплошным великолепием». По его словам, похожее чувство он испытывал лишь однажды — 13 лет назад, когда на свет появилась его старшая дочь от Кристины Асмус.
Харламов рассказал, как прошли первые минуты после рождения Алисы. Он сознательно не присутствовал непосредственно в родильной палате.
«Мы с женой договорились, что сам процесс я не буду там находиться, потому что придется откачивать отца еще рядом», — поделился Гарик Харламов.
Все это время комик ждал в коридоре, а когда момент настал, его сразу позвали.
Первые секунды рядом с дочерью запомнились ему навсегда.
«В первую секунду, когда мне дочь показали, я восхитился. Медсестра говорит: „Будете резать пуповину?“ Я сказал, что боюсь сделать что-то не то. Они все сделали сами, через секунду уже Алису завернули, мне сразу передали, и я сидел с Алисой», — признался Гарик.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук с новорожденной дочкой. Фото: соцсети
За эти дни он успел примерить на себя роль «декретного папы» и по-новому прочувствовать, что значит быть отцом.
Новость о пополнении в семье Харламова и Ковальчук стала настоящей сенсацией: супруги сумели сохранить беременность в тайне и рассказали о ней только в день родов.
История этой семьи еще раз доказывает: иногда самые важные события происходят вдали от камер и сплетен, а главные эмоции остаются не для заголовков, а для тех, кто по-настоящему в них живет.