"Я уже со спины влюбился": Олег Газманов рассказал, как жена едва не погибла на отдыхе в Сочи

Артист признался, что старается не расставаться с женой, но плотный гастрольный график иногда вносит коррективы. А однажды Марина устроила настоящий экстрим, который заставил артиста изрядно понервничать.

Газманов поделился, что сильно привязан к супруге и предпочитает всегда быть рядом. Однако недавно Марина улетела отдыхать в Сочи без него. На море она отправилась вместе с сыном. И именно там семья решилась на отчаянный шаг.

На курорте Марина с сыном прыгнула с отвесной скалы в ледяную воду. Один только вид подобного развлечения способен заморозить кровь в жилах, но супруга певца пошла на это без колебаний. Газманов переживал за родных на расстоянии. К счастью, все обошлось, но артист признался, что был на пределе.

В том же интервью Олег Михайлович вспомнил, как впервые осознал свои чувства к будущей супруге. Это случилось в Воронеже.

"Я уже со спины влюбился. В Воронеже мы ехали во Дворец спорта и впереди — такое яркое пятно. Но главное — не пятно, а как она шла от бедра. Устоять было невозможно. Прошел через всю толпу и пригласил ее и больше не отпускал", — рассказал певец.

Так началась история, которая растянулась на годы, прошла через паузу, чужой брак, рождение ребенка и все равно вернула их друг к другу.

Олег Газманов и Марина познакомились в Воронеже, когда девушке было всего 18 лет. Между ними случился краткосрочный роман, хотя певец тогда был женат и воспитывал сына Родиона. Их пути разошлись, но история на этом только закрутилась сильнее.

Спустя время Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовых пирамид Сергея Мавроди. В 1997 году у супругов родился сын Филипп. Казалось, жизнь Марины пошла по своему маршруту, отдельному от певца. Но именно в этот момент судьба снова вмешалась.

Из роддома молодую маму забирал Олег Газманов. Артист вновь появился рядом в самый важный момент и вскоре фактически занял место главы семьи. Он усыновил маленького Филиппа. Так ребенок, родившийся в браке с другим мужчиной, оказался под опекой знаменитого музыканта.

В 2003 году Марина и Олег официально оформили отношения и поженились. Этот же год стал для пары вдвойне особенным: на свет появилась их общая дочь Марианна. В семье Газмановых стало на одну наследницу больше: рядом с приемным сыном Филиппом выросла дочь, рожденная в законном браке.