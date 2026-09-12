«Я свободная»: Анита Цой сняла с себя парик во время шоу на НТВ

Мы привыкли видеть звезд безупречными — с идеальной укладкой, в эффектных образах, будто им неведомы тревоги и слабости. Но иногда именно смелость показать свою уязвимость производит самое сильное впечатление. Именно такой шаг сделала народная артистка России Анита Цой в эфире программы «Фобия» на НТВ: певица сняла парик и откровенно рассказала о том, что годами заставляло ее чувствовать себя незащищенной.

55‑летняя Анита Цой стала участницей проекта, который ведет психолог Сергей Насебян. Главная тема шоу — страхи, и артистка не стала прятать свои. Она призналась, что сильнее всего боится потерять контроль над происходящим.

Этот страх уходит корнями в один из самых тяжелых периодов ее жизни: тогда Анита упала с лошади и сломала позвоночник. В тот момент у нее был маленький ребенок, а сама она полгода провела в больнице, лишенная возможности двигаться. Анита вспоминала, что это время стало для нее особенно мучительным именно из‑за невозможности контролировать хоть что‑то — даже собственное тело.

Певица убеждена, что подобные проекты помогают людям перестать стыдиться своих страхов. Она отмечала, что, когда видишь на экране настоящие эмоции и реальную жизнь, уходит страх осуждения. По словам Аниты, бояться — не стыдно, а просить о помощи — абсолютно нормально.

Еще одна важная часть её жизни — путешествия. Артистка говорила, что именно в поездках может быть не звездой, а просто собой: раз в три года семья отпускает ее, и тогда она чувствует себя «как вольный ветер».

Кульминацией участия Аниты в шоу стал очень личный и смелый поступок: она сняла парик и показала свои настоящие волосы.