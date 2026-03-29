"Я сумасшедший папа": Сергей Лазарев признался, что боится за своих детей

Несмотря на плотный гастрольный график, артист Сергей Лазарев старается участвовать в жизни наследников и признается, что его главный страх — чтобы дети не остались в его тени.

Лазарев не скрывает, что отцовство перевернуло его жизнь. Он скучает по детям на гастролях, а когда возвращается домой, старается проводить с ними как можно больше времени.

"Я сумасшедший папа. Когда стал отцом, у меня поменялось полжизни. Дико скучаю по детям на гастролях. Когда приезжаю, стараюсь очень много времени с ними проводить. Они, конечно, зацелованные, залюбленные дети, но неизбалованные! Им не приносят все по щелчку", — поделился артист.

Певец признается, что иногда применяет "мамины методы" воспитания, но с бабушкой у него случаются разногласия. Она балует внуков тем, что запрещено.

"Бабуля — супердушка! Все, что детям порой нельзя, у нее можно. Мы часто на эту тему, кстати, с ней беседуем. Не ругаемся, но я говорю: "Мам, ну просил же этого не делать". Что разрешила? Сосиски есть! Это же канцероген. Это ужасно!" — с улыбкой рассказывает Лазарев.

Без сладкого и без соцсетей

Певец признается, что старается ограничивать детей в сладком и мучном. Он не хочет, чтобы они с детства привыкали к вредной пище.

"Я не строгий, но не хочу, чтобы сахар и булки были постоянно. Потому что потом мы с этим боремся всю жизнь. В моем детстве класть две ложки сахара в чай было нормально. Я сам так делал. Но это же ад!" — объясняет артист.

Еще одно строгое правило касается гаджетов. Лазарев запрещает детям пользоваться соцсетями. Телефон у них только для звонков и сообщений.

Главный страх: жизнь в тени отца

Самая большая тревога певца — что Никита и Анна так и не смогут состояться как самостоятельные личности, а всю жизнь будут восприниматься как "дети Лазарева".

"На мой взгляд, самая большая опасность, — и я сильнее всего этого боюсь, — что дети так и будут жить в тени известного отца. Это на самом деле та тема, о которой я часто думаю — как сделать так, чтобы дети состоялись как личности", — признается Сергей.

Он поясняет: пока дети маленькие, окружающие умиляются. Но чем старше они становятся, тем больше будут сравнивать.

"Им всегда будут припоминать: "Эх ты! А вот твой папа…" И это может заковать их в дикие комплексы", — опасается артист.

Чтобы этого избежать, Лазарев просит маму и няню никогда не запугивать детей его авторитетом.

"Прошу никогда не говорить им: "Сейчас все расскажем папе!" То есть не пугать их мной, моим авторитетом. Папа — это папа, папа — это друг, прежде всего, родной человек, к которому они придут и поделятся проблемами. Очень важно, чтобы дети нашли самореализацию", — резюмирует певец.

Сергей Лазарев как отец

Сергей Лазарев долгое время скрывал, что у него есть дети. Информация о сыне Никите и дочери Анне стала публичной несколько лет назад. Артист не раскрывает, кто их мать, и предпочитает ограждать наследников от излишнего внимания прессы.

Несмотря на занятость, Лазарев регулярно появляется с детьми на публике: водит их в школу, на кружки, отдыхает с ними на каникулах. В его планах — вырастить их самостоятельными, уверенными в себе людьми, которые не будут прятаться за знаменитой фамилией. И, кажется, он готов приложить для этого все усилия.