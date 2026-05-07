«Я словно на распятие шла»: Долина анонсировала новую песню о своей тяжелой судьбе

Поклонники Долиной тут же оценили новый трек. Они сделали комплименты певице и ее творению.

«Морозец по коже пробирает от того, как Лариса Александровна преподносит песню... А это всего лишь кусочек. Жду с нетерпением релиз полностью. Люблю, ценю и уважаю!», «Лариса Александровна, так и хочется сказать вам, что я рядом и очень люблю, так и хочется обнять... Вы берегите себя, пожалуйста, вы очень-очень нужны! Даст Бог, все получится и уже совсем скоро приеду к вам. Очень жду, собираюсь. Отправляю Лучики Добра», «Потрясающе! Все в горнило творчества, без остатка. Настоящая артистка», — отозвались в Сети преданные фанаты Долиной.

Напомним, певица Лариса Долина подверглась небывалому хейту после истории с квартирой в Хамовниках. Звезда сначала продала жилище, а потом заявила в суде, что сделала это под давлением мошенников. Инстанция аннулировала сделку купли-продажи, квартиру вернули Долиной и вырученные деньги за нее Лариса Александровна тоже оставила себе. Это спровоцировало скандал.

Окончательную точку в деле Долиной поставил Верховный суд. Он постановил, что Долина должна освободить квартиру и передать ее покупательнице. Так и случилось.

