«Я себя сейчас чувствую совершенно одиноким»: Басилашвили признался, что жизнь без умершей жены потеряла смысл

26 сентября народному артисту Олегу Басилашвили исполняется 92 года. Еще год назад мэтр заявил, что завершает творческую карьеру: выходить на сцену и сниматься в кино он больше не сможет. Последним его спектаклем стал «Лето одного года» в БДТ — та самая постановка, где он играл вместе с Алисой Фрейндлих. Сегодня жизнь артиста течет в спокойном ритме: он делит время между квартирой в центре Петербурга и дачей в Репино.

Накануне дня рождения Басилашвили дал большое интервью «КП‑Петербург», где впервые так открыто и искренне заговорил о том, что на душе. В разговоре с журналистом артист не прятал ни усталости, ни боли, ни простых человеческих желаний, которые в его возрасте звучат особенно трогательно.

На вопрос о самочувствии Олег Валерианович ответил, что чувствует себя так, как и должен ощущать себя 92-летний человек.

А вот когда речь зашла о мечтах, в его словах появилась тихая, но очень живая надежда. Оказалось, что в списке желаний — не громкие свершения, а простые радости, наполненные смыслом и памятью о прошлом:

«Лично мне очень хотелось бы прорепетировать что‑то с Андреем Могучим. Он резко противоположен тому, к чему мы привыкли у Товстоногова. Но, понимаю, что это вряд ли осуществимо, очень сложно. Еще я хотел бы посетить Эрмитаж. Старый Зимний дворец. Посетил бы Генштаб. Очень хотел бы зайти в московскую Третьяковскую галерею. Я знаю там каждую паркетину», — поделился Олег Валерианович.

Но самым пронзительным моментом интервью стал разговор о жене. Галина, с которой артист прожил долгие годы, в последние месяцы жизни тяжело болела. Басилашвили до последнего надеялся на улучшение, но этим надеждам не суждено было сбыться. Теперь, оставшись один, он не скрывает, насколько ему не хватает ее тихой, но такой важной опоры.

«Я себя сейчас чувствую совершенно одиноким и потерянным человеком. Если раньше надо мной была материнская рука моей жены, которая, не сильно нажимая, но всё‑таки руководила моим поведением… Сейчас этого нет. Галина во многом сформировала мой характер. Она подарила мне двух замечательных девчонок, Олю и Ксюшу. У меня есть двое внуков. Мне тяжело без нее», — признался артист.

В этих словах — не просто горечь утраты, а глубокое чувство благодарности и любви. И, кажется, даже сквозь боль в них слышится тихое, почти неуловимое ощущение: будто она все еще где‑то рядом — в памяти, в привычках, в каждом дне, который он проживает дальше.

Галина Мшанская, жена Олега Басилашвили, известная телеведущая скончалась в ночь на 20 марта 2026 года. Ей был 91 год. Вместе с Басилашвили они прожили порядка 60 лет. Причиной смерти Галины Мшанской стал обширный инфаркт.