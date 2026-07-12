«Я себе устроила ложе»: Анна Семенович не может вылететь из аэропорта Иркутска

Певица Анна Семенович оказалась в вынужденной паузе в аэропорту Иркутска — из‑за сложных метеоусловий артистка не может покинуть город уже девять часов и в результате лишилась возможности выступить на концерте.

По плану Семенович должна была отправиться в путь еще вчера. В 18:00 по местному времени ей предстояло сесть на рейс «ИрАэро» по маршруту Иркутск — Нижнеангарск. Далее артистку ждали в Северобайкальске — она должна была стать частью праздничной программы ко Дню БАМовца. Однако полет не состоялся: авиаперевозчик перенес вылет из‑за густого, непроглядного тумана.

В результате Семенович не смогла попасть на мероприятие и по‑прежнему находится в иркутском аэропорту. В личном певица рассказала, что постаралась с пользой распорядиться неожиданным перерывом и немного отдохнула — поспала на диване в VIP‑зоне.

«У нас задержка рейса. Я себе устроила ложе, подушку положила, купила плед с котиком. Сейчас лягу подрыхнуть сюда», — поделилась планами певица с подписчиками.

Не повезло с вылетом и Дмитрию Губерниеву. Он тоже остается в числе пассажиров в аэропорту Иркутска, ожидающих улучшения погоды.