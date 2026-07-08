«Я сам не писал ей»: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочкой от первого брака

Экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко стали гостями Натальи Подольской. Во время интервью певице Тарасов рассказал о сложных взаимоотношениях с дочерью от первого брака. По словам Тарасова, причиной охлаждения с 17-летней Ангелиной стали нарушенные договоренности.
Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что на текущий момент практически не поддерживает связь со своей старшей дочерью. Ангелина, которой исполнилось 17 лет, по утверждению спортсмена, не соблюдает ранее достигнутые условия, из‑за чего между ними возникло отчуждение.
Тарасов рассказал, что якобы искренне хочет видеть дочь в кругу семьи и регулярно приглашает ее провести время вместе, однако девушка не принимает эти предложения. Футболист подчеркивает, что старался идти навстречу пожеланиям Ангелины, но сложившаяся ситуация вызывает у него огорчение.
«Я ей сказал, что у нее есть братья, сестры, я зову ее к себе на каждые выходные. Она не приезжает. Не знаю, в чем проблема. Раньше она приезжала к нам. На данном этапе мы с ней около месяца не переписываемся. Я сам не писал ей. У нас были договоренности, она просто не выполняет их. Мне это неприятно. Она просила видеться отдельно, я говорил, мол, проблем нет. Я пошел на какие-то вещи», — заявил Дмитрий в YouTube‑шоу «Ваша Наташа».
Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко. Фото: кадр YouTube‑шоу «Ваша Наташа»
Напомним, Дмитрий Тарасов ранее состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. В период тех отношений у футболиста завязался роман с моделью Анастасией Костенко. Тарасов и Костенко поженились в 2018 году. Модель стала третьей по счету женой футболиста. В их союзе родилось четверо детей.
Тарасову регулярно приписывают адюльтеры. Но Анастасия Костенко каждый раз бросается на защиту мужа, заявляя, что ей он не изменяет.