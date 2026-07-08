«Я сам не писал ей»: Дмитрий Тарасов перестал общаться с дочкой от первого брака

Экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко стали гостями Натальи Подольской. Во время интервью певице Тарасов рассказал о сложных взаимоотношениях с дочерью от первого брака. По словам Тарасова, причиной охлаждения с 17-летней Ангелиной стали нарушенные договоренности.

Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что на текущий момент практически не поддерживает связь со своей старшей дочерью. Ангелина, которой исполнилось 17 лет, по утверждению спортсмена, не соблюдает ранее достигнутые условия, из‑за чего между ними возникло отчуждение.

Тарасов рассказал, что якобы искренне хочет видеть дочь в кругу семьи и регулярно приглашает ее провести время вместе, однако девушка не принимает эти предложения. Футболист подчеркивает, что старался идти навстречу пожеланиям Ангелины, но сложившаяся ситуация вызывает у него огорчение.