«Я с ней не живу»: Григорий Лепс нашел замену Авроре Кибе, но не говорит, кто она

В мире шоу‑бизнеса новости о личной жизни звезд неизменно вызывают живой интерес публики — и откровения Григория Лепса не стали исключением. Певец, который не привык выставлять чувства напоказ, на этот раз приоткрыл завесу тайны и поделился планами на будущее. В беседе с Эмином Агаларовым артист не только подтвердил, что его сердце вновь не свободно, но и признался, что мечтает о новой семье.

Лепс рассказал о своей избраннице с теплотой и трепетом.

«Она скоро поедет на недельку на шоппинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл», — поделился певец.

Стоит напомнить, что ранее внимание публики было приковано к отношениям Григория Лепса с Авророй Кибой — пара не раз становилась темой обсуждений в светской хронике.

Официально о разрыве с Лепсом Аврора Киба сообщила в конце января 2026 года. Она опубликовала в соцсетях пост, где написала, что они больше не пара. По данным инсайдеров, инициатором стала сама Аврора — разрыв произошел еще в декабре 2025 года во время совместного отдыха пары в Таиланде. При этом Григорий Лепс публично не комментировал ситуацию сразу, но позже, в феврале, в интервью на концерте Аниты Цой артист признал, что частично виноват в расставании, и отметил, что пока не хочет заводить новые отношения.

Вокруг их романа с самого начала было много обсуждений: значительную роль играла большая разница в возрасте (около 44 лет), а в светской тусовке часть людей подозревала, что отношения носят пиар-характер. Пара действительно активно появлялась на мероприятиях — например, их впервые заметили вместе летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме, а затем на музыкальной премии. Лепс представлял Аврору как невесту, обсуждались планы на свадьбу и общих детей. Однако конкретные даты церемонии так и не назначили, а позже пару стали чаще видеть порознь.

Сейчас у Авроры новый роман — ее избранником стал 36-летний Рустам Гаджиев. Он приходится племянником президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и занимается бизнесом. Пару стали замечать вместе еще в начале 2026 года: например, их видели вместе во время поездки Авроры в Бразилию.

Позже Аврора подтвердила отношения в интервью — в частности, на премии VOICE Influencer Awards 2026 она рассказывала, что союз с Рустамом подтолкнул ее пересмотреть жизненные приоритеты. При этом, в отличие от периода с Лепсом, пара не стремится к чрезмерной публичности: Рустам не появляется с Авророй на светских мероприятиях, хотя в соцсетях она иногда делится моментами из их совместной жизни (например, показывала фото с яхты)