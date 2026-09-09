«Я просто сын»: Киркоров открыл памятник своим родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище состоялось важное и очень личное событие для Филиппа Киркорова — открытие памятника его родителям. Для артиста этот день стал не публичным выходом, а моментом глубокой семейной памяти: Филипп Бедросович приехал сюда прежде всего как сын, чтобы почтить память самых близких людей.

К этому дню Киркоров готовился долго и трепетно. Он привез из Болгарии прах матери Виктории, а также бабушки и дедушки по материнской линии — так родные, связанные одной судьбой и одной землей, теперь покоятся вместе. Мемориал стал не просто памятником, а местом, где сходятся разные части семейной истории артиста.