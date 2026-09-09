«Я просто сын»: Киркоров открыл памятник своим родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище состоялось важное и очень личное событие для Филиппа Киркорова — открытие памятника его родителям. Для артиста этот день стал не публичным выходом, а моментом глубокой семейной памяти: Филипп Бедросович приехал сюда прежде всего как сын, чтобы почтить память самых близких людей.
К этому дню Киркоров готовился долго и трепетно. Он привез из Болгарии прах матери Виктории, а также бабушки и дедушки по материнской линии — так родные, связанные одной судьбой и одной землей, теперь покоятся вместе. Мемориал стал не просто памятником, а местом, где сходятся разные части семейной истории артиста.
Могила родителей Киркорова. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Разделить этот непростой, но важный момент с Филиппом приехали его друзья и коллеги: Люся Чеботина, Владимир Винокур, Андрей Малахов, Ирина Винер, Евгений Петросян и Нелли Кобзон.
Их присутствие стало тихой поддержкой в день, когда слова даются особенно тяжело. Сам Киркоров прибыл на церемонию вместе с детьми — Аллой‑Викторией и Мартином: для них этот мемориал — связь с бабушкой и дедушкой, часть семейной летописи, которую важно знать и хранить.
Филипп Киркоров и его сын Мартин. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Перед открытием мемориала артист произнес слова, в которых слышалась и боль утраты, и благодарность, и осмысление того, что остается с нами после ухода близких.
«Сегодня я просто сын. Сын, который пришел к своим маме и папе. Сегодня мы открываем памятник моим родителям. Я долго думал, что нужно здесь сказать, и, наверное, смерть родителей — это последний урок, который они нам дают», — сказал Филипп Киркоров.
В этой фразе — вся суть дня: не громкие речи, а тихое признание, что любовь к родителям не заканчивается с их уходом, а продолжает жить в памяти, поступках и словах, которые мы передаем дальше.
По материалам Super
Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Андрей Малахов принял участие в церемонии. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Памятник родителям Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press