"Я пропихивать никого не буду": Киркоров сделал новое заявление о своих детях

Поп-король Филипп Киркоров сделал новое признание о сыне и дочери. Исполнитель дал понять, что наследники его не очень-то радуют. Алла-Виктория и Мартин не демонстрируют должного рвения к учебе.

Заявление Филиппа Киркорова

Поп-король и отец двоих детей Филипп Киркоров намекнул, что наследники совсем не радуют его своим поведением. И если вдруг Алла-Виктория и Мартин считают, что они смогут жить за счет своего именитого отца, то они сильно ошибаются. Киркоров уже провел с детишками беседу, чтобы те понимали: звездный родитель им помогать в карьере не намерен.

"Я своим детям сказал: я пропихивать никого не буду ни на эстраду, ни в кино. Но слава Богу, они не стремятся на сцену. Мое дело дать им самое главное — образование. Вот это я им должен. Они должны его принять. Хотя и не хотят. Не любят. Кто учиться-то любит? Никто", — рассказал Филипп Киркоров.

Где учатся дети Киркорова

Дети Филиппа Киркорова ранее учились в одной из школ Дубая. Но позже он перевел обоих в Москву. Здесь Киркоров может контролировать наследников более тщательно, чем при их жизни за границей.

Судя по всему, оставлять Аллу-Викторию и Мартина без строгого родительского присмотра нельзя. Наследники поп-короля растут довольно своенравными людьми. Сейчас у них подростковый возраст и за ними нужен, как говорится, глаз, да глаз.

Сын Филиппа Киркорова одно время увлекался футболом. Но теперь же, как посетовал Филипп Бедросович, Мартина этот вид спорта уже не так прельщает, как раньше.

"Футбол вытеснили компьютерные игры. Футбол уже побоку пошел. Я очень расстроен. Все ушло на задний план, и я с этим ничего поделать не могу. Это у меня беда такая", — поделился Филипп Киркоров.

По материалам Woman.ru

