"Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. На УЗИ ничего нет": Карина Истомина потеряла ребенка от Федора Смолова

Жена известного футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, откровенно поделилась личной драмой — она потеряла ребенка. В эмоциональном рассказе Карина раскрыла детали пережитого испытания, показав, насколько хрупким может быть ожидание чуда.

Неожиданный удар

Пара всерьез задумалась о пополнении в семье — о еще одном малыше. Надежды и мечты о будущем наполняли жизнь теплом и светом. Но реальность оказалась жестокой. Путь к выяснению правды начался со стандартного визита к врачу и планового УЗИ.

"Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. На УЗИ ничего нет", — поделилась Карина Истомина в личном блоге.

В этот момент мир для нее словно замер. Врач, стараясь поддержать пациентку, предложила не отчаиваться раньше времени и озвучила несколько возможных вариантов.

"Она говорит: "Вы раньше времени не расстраивайтесь. Сейчас это может быть либо биохимическая беременность, либо внематочная беременность, что очень страшно. Или просто еще маленький срок, пока ничего не видно", — рассказала блогерша.

Эмоциональная буря

Слова специалиста, хоть и были призваны вселить надежду, не смогли заглушить боль и тревогу. Карина честно призналась, насколько тяжело ей пришлось в тот момент.

"Мне было очень тяжело эмоционально: казалось, что все плывет перед глазами", — поделилась она.

Эти слова передают глубину переживаний: шок, страх, растерянность и горечь несбывшихся надежд обрушились на женщину в один миг. Ожидание радости сменилось необходимостью справляться с болезненной реальностью.

Мечты Карины Истоминой и Федора Смолова о втором ребенке пока так и не сбылись. У пары есть маленькая дочка. Девочка появилась на свет в ноябре 2023 года.