«Я бы предложила ему другие места»: Бледанс переживает за живущего в Израиле сына

Материнство — это путь, полный радостей, вызовов и глубоких переживаний. Для Эвелины Бледанс он сложился особенно многогранно: актриса воспитывает двоих сыновей, чьи жизненные траектории сложились по‑разному.

Эвелина Бледанс — мама двух сыновей. В 1994 году на свет появился ее первенец Николай, рожденный в союзе с израильским предпринимателем Дмитрием. Спустя почти два десятилетия, в 2012‑м, артистка вновь испытала радость материнства: у нее и Александра Семина родился второй ребенок. Мальчика назвали Семёном, и с первых дней родителям пришлось столкнуться с непростым диагнозом — у малыша выявили синдром Дауна.

Актриса уделяет много внимания воспитанию младшего сына и всячески содействует его участию в творческих начинаниях. Тем временем старший сын Эвелины обосновался в Израиле, из‑за чего близкие редко видятся. На церемонии вручения премии ТЭФИ Бледанс рассказала о Николае и объяснила, почему он предпочел жить за рубежом.

«Старший сейчас в Израиле, у них началась жара в прямом и переносном смысле. Он выбрал это место, там у него друзья, он взрослый человек. Я бы предложила ему другие места, но он выбрал это», — высказалась телеведущая.

Эвелина также рассказала, что Николай счастлив в отношениях с девушкой. По словам актрисы, раньше сын нередко обращался к ней за поддержкой и советом, но теперь принимает решения самостоятельно.

«Раньше он советовался со мной, что написать, как правильнее ответить. Но это было, когда он был маленький. Сейчас он взрослый и лучше знает свою девушку. То, что я посоветую, поверьте, ей вообще не понадобится. Я с ней чуть‑чуть знакома», — поделилась Бледанс.

Бледанс призналась, что встречи с Николаем происходят нечасто — она предпочитает оставаться в России и планирует проводить отпуска на родине. Говоря о младшем сыне, актриса отметила, что 14‑летний Семен вступил в непростой период взросления. В связи с этим Эвелина порой обращается за поддержкой к бывшему супругу Александру Семину, с которым рассталась в 2017 году.