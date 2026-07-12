«Я поражена, что Юры не стало»: Тамара Семина отреагировала на смерть Юрия Смирнова

Народная артистка РСФСР Тамара Семина поделилась переживаниями в связи со смертью коллеги — актера Юрия Смирнова. Артистов связывала совместная работа в культовом многосерийном фильме «Вечный зов»: они были ровесниками и когда‑то вместе создавали на экране яркие образы. Уход Смирнова стал для Семиной тяжелым ударом. К тому же всего неделю назад не стало еще одной звезды «Вечного зова» — Екатерины Жемчужной, снимавшейся у режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.

Вспоминая о Смирнове, Тамара Семина призналась, что со времен «Вечного зова» они с Юрием почти не пересекались: по ее словам, артисты, словно цыгане, разбросаны по свету. При этом известие о кончине коллеги поразило ее — Семина не могла поверить, что Юрия больше нет, ведь он всегда казался ей крепким и полным сил.

«Я поражена, что Юры не стало. Он всегда такой крепенький. У всех своя судьба», — сказала Тамара Семина KP.RU.

Размышляя об актерской судьбе, артистка заметила, что она складывается по‑разному: одним выпадает удача и главные роли, а другим так и не удается сыграть по‑настоящему значимого персонажа.