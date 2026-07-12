«Я поражена, что Юры не стало»: Тамара Семина отреагировала на смерть Юрия Смирнова

Народная артистка РСФСР Тамара Семина поделилась переживаниями в связи со смертью коллеги — актера Юрия Смирнова. Артистов связывала совместная работа в культовом многосерийном фильме «Вечный зов»: они были ровесниками и когда‑то вместе создавали на экране яркие образы. Уход Смирнова стал для Семиной тяжелым ударом. К тому же всего неделю назад не стало еще одной звезды «Вечного зова» — Екатерины Жемчужной, снимавшейся у режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.
Вспоминая о Смирнове, Тамара Семина призналась, что со времен «Вечного зова» они с Юрием почти не пересекались: по ее словам, артисты, словно цыгане, разбросаны по свету. При этом известие о кончине коллеги поразило ее — Семина не могла поверить, что Юрия больше нет, ведь он всегда казался ей крепким и полным сил.
«Я поражена, что Юры не стало. Он всегда такой крепенький. У всех своя судьба», — сказала Тамара Семина KP.RU.
Размышляя об актерской судьбе, артистка заметила, что она складывается по‑разному: одним выпадает удача и главные роли, а другим так и не удается сыграть по‑настоящему значимого персонажа.
Юрий Смирнов в фильме «Вечный зов». Фото: кадр фильма, 1973 год
Известно, что Юрий Смирнов порой переживал из‑за того, что ему чаще предлагали отрицательные роли. Однако Семина категорически не согласна с тем, что в этом есть повод для огорчения. По ее убеждению, сыграть отрицательного героя — настоящий вызов и большая удача для артиста.
«Надо так сволочь сыграть, чтобы зрители полюбили отрицательный персонаж. Дойти до зрительских сердец. От подляночки — до любви зрителей», — сказала Семина.
Она подчеркнула, что воплотить на экране неоднозначный образ гораздо сложнее, чем изобразить безупречного героя. Именно поэтому, по словам Семиной, настоящие мастера любят такие роли — в них есть простор для работы и глубины.
Артистка уверена, что Смирнов был на своем месте и прекрасно осознавал ценность любой работы. Он соглашался на те предложения, которые поступали, и главное — оставался востребованным, не выпадал из профессии. Особую ценность, по мнению Семиной, придавало его карьере сотрудничество с такими мастерами, как Краснопольский и Усков. При этом она спокойно и мудро относится к тому, что не всем достаются центральные образы.
«Ну а то, что роли были второстепенные, так у каждого из нас свой предел. Кому‑то главные, а кому‑то эпизоды да эпизоды», — заключила Тамара Петровна.
Юрия Смирнов скончался 11 июля. Ему было 87 лет.