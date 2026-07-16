«Я понимаю, что могу кого-то бесить»: Софья Эрнст отреагировала на критику своей игры в кино и театре

В мире шоу‑бизнеса публичность нередко оборачивается не только вниманием поклонников, но и волной непрошеных суждений. Именно с этим регулярно сталкивается 38‑летняя Софья Эрнст — актриса, привыкшая к яркому свету софитов, но не к бесцеремонности интернет‑критиков.

Артистка открыто поделилась тем, как воспринимает шквал замечаний в свой адрес. Софью нередко подвергают жесткой оценке, не стесняясь в выражениях. В сети ее порой клеймят как «бездарную актрису». При этом поток советов, по словам супруги Константина Эрнста, не иссякает: ей настойчиво рекомендуют отказаться от выступлений, уйти из кино и даже полностью пересмотреть свой гардероб.

Софья Эрнст дала понять, что у нее достаточно сил, чтобы не воспринимать близко к сердцу критику со стороны неизвестных ей людей.

«Мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?» — с иронией отреагировала Софья на нападки недоброжелателей.

Актриса искренне поражена тем, с какой бесцеремонностью посторонние люди раздают указания. При этом она трезво осознает: нравиться всем невозможно.

«Я понимаю, что могу кого‑то бесить. Меня вот тоже бесят некоторые люди иногда. Но когда о своей нелюбви приходят сообщить в комментарии, мне все еще странно», — откровенно призналась звезда в своем блоге.

Напомним, Софья состоит в браке с Константином Эрнстом с 2017 года. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Пара растит троих детей: дочерей Эрику (2016) и Киру (2017), а также сына Льва (2020).

Творческий путь актрисы начался с окончания Школы‑студии МХАТ, после чего она вошла в труппу МХТ им. Чехова. Сегодня Софья активно участвует в крупных кинопроектах, часть из которых продюсирует ее влиятельный муж.

А вы как считаете, Софья Эрнст талантливая актриса или заурядная? Поделитесь в комментариях.