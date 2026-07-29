«Я похожа на маму»: Настасья Шубская сравнила себя с покойной Верой Глаголевой

Иногда один кадр способен пробудить целую волну воспоминаний. Именно так вышло с новой модной фотосессией Настасьи Шубской: в эффектном образе модель неожиданно увидела черты своей покойной мамы — народной артистки России Веры Глаголевой. В ее признании — не просто наблюдение, а тонкая, почти трепетная попытка на мгновение вернуть связь с близким человеком, которого уже давно нет рядом.

32‑летняя Настасья приняла участие в модном кампейне: ей сделали гламурный макияж, а волосы уложили в высокую прическу с выпущенными прядями. Несмотря на то что Вера Витальевна была блондинкой, а Анастасия предпочитает темные оттенки, модель уверена: в этом образе она удивительно похожа на звездную маму — по крайней мере, чертами лица.