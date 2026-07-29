«Я похожа на маму»: Настасья Шубская сравнила себя с покойной Верой Глаголевой

Иногда один кадр способен пробудить целую волну воспоминаний. Именно так вышло с новой модной фотосессией Настасьи Шубской: в эффектном образе модель неожиданно увидела черты своей покойной мамы — народной артистки России Веры Глаголевой. В ее признании — не просто наблюдение, а тонкая, почти трепетная попытка на мгновение вернуть связь с близким человеком, которого уже давно нет рядом.
32‑летняя Настасья приняла участие в модном кампейне: ей сделали гламурный макияж, а волосы уложили в высокую прическу с выпущенными прядями. Несмотря на то что Вера Витальевна была блондинкой, а Анастасия предпочитает темные оттенки, модель уверена: в этом образе она удивительно похожа на звездную маму — по крайней мере, чертами лица.
«Глаза у меня явно папины. Но, мне кажется, что здесь я похожа на маму», — поделилась Шубская.
Вера Глаголева и Настасья Шубская. Фото: соцсети Настасьи Шубской
Сейчас Анастасия проводит лето в Москве вместе с мужем — хоккеистом Александром Овечкиным, которому исполнилось 40 лет. И в этой спокойной, размеренной атмосфере семейная память звучит особенно отчетливо: ведь связь с родными для Анастасии — не формальность, а важная часть жизни. У нее очень теплые и близкие отношения не только с отцом, бизнесменом Кириллом Шубским, но и со старшими сестрами — Анной и Марией, дочерьми Веры Глаголевой от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым.
Настасья Шубская с отцом Кириллом Шубским. Фото: соцсети
Память о Вере Витальевне живет не только в сердцах близких, но и в истории отечественного кино. Актриса ушла из жизни 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд‑Бар при университете Фрайбурга в Германии, после долгой борьбы с раком желудка. Ей был 61 год.
Стоит отметить, что семья Шубских — это не только история творческих и личных связей, но и переплетение разных судеб: у Кирилла Шубского есть 21‑летний внебрачный сын Святослав — ребенок от олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной.
А вы как считаете, Настасья Шубская похожа на маму? Поделитесь в комментариях.