"Я оказалась рабом": Борисова носит 17-летней дочке таблетки и сок после пластики всего тела

17-летняя дочка Даны Борисовой прошла комплексную пластику всего тела. Звездная мама разрешила Полине Аксеновой увеличить бюст, сделать модные "углы Джоли". Эта процедура заключается в изменении формы подбородка. Также речь шла об увеличении ягодиц и липоскульптурировании талии.

Дана присматривает за дочкой

В больнице Полина с юмором слушает материнские жалобы. Так, Дана пожаловалась на то, что не может отойти от своего ребенка. Телеведущая ухаживает за наследницей после серии операций.

"Я оказалась Полинкиным рабом. Принеси-подай, иди не мешай. Потому что девочка моя восстанавливается после операции, и, как говорится, сок, таблеточку принести, в лобик поцеловать. Это все я выполняю", — приводит Super слова Борисовой.

Мнение фанатов разделилось

Пользователи Сети недоумевают, зачем Дана разрешила молоденькой девушке сделать столько операций. Ведь Полина еще слишком юна. И едва ли нужно было что-то менять в ее внешности с помощью пластической хирургии. Нашлись и те, кто посчитал, что на этом Аксенова не остановится. Ведь она уже делала ринопластику. Тогда девушка осталась в восторге от того, что она получила желаемую форму носа.

Полина не скрывает, что звездная мама ее во всем поддерживает. Удалось девушке наладить общение и с ее отцом. Аксенова считает, что ей не на что жаловаться. Правда, недавно она обращалась в психиатрическую клинику, где ей оказывали помощь. У нее нашли биполярное расстройство. Курс лечения пошел Полине на пользу.