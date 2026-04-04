"Я очень скучаю по тебе, мама": дочь Заворотнюк оставила пронзительное послание ей

3 апреля Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. В эту памятную дату дочь актрисы, Анна Заворотнюк, поделилась в социальных сетях эмоциональным обращением к ушедшей матери. В личном блоге она разместила трогательный пост, в котором откровенно рассказала о своей тоске по близкому человеку.

Признание Анны Заворотнюк, идущие от сердца

Анна Заворотнюк выразила свои чувства в проникновенном послании. Она призналась, что постоянно вспоминает о маме. И ей одновременно и тепло, и больно.

"Ее нет рядом уже почти два года, но это странное чувство, что она как будто все равно где‑то со мной, в моих мыслях, в моих привычках, в том, как я чувствую, люблю, смотрю на мир. И в то же время жизнь идет дальше, потому что вчера моему сыну исполнился уже целый год, и я смотрю на него, на его улыбку и понимаю, как много в этом света и какой‑то тихой надежды", — написала Анна Заворотнюк в личном блоге.

Две истории в одной душе

По признанию Анны, внутри нее словно сосуществуют два мира. Один — пронизанный печалью из‑за невосполнимой утраты. Другой — наполненный радостью и предвкушением будущего, ведь новая жизнь только набирает обороты.

Завершила свое послание дочь актрисы такими словами:

"Я очень скучаю по тебе, мама. И очень тебя люблю", — призналась Анна.

Жизнь и борьба звезды "Моей прекрасной няни"

Анастасия Заворотнюк покинула этот мир в мае 2024 года. Популярная актриса, запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Моя прекрасная няня", ушла после пятилетней борьбы с онкологическим заболеванием.

В 2018 году, 1 октября, Анастасия стала мамой в третий раз — на свет появилась ее младшая дочь Мила. Но судьба приготовила испытание: уже весной 2019‑го врачи диагностировали у актрисы рак мозга. Несмотря на тяжелый диагноз, Заворотнюк проявляла невероятную силу духа. Рядом с ней до самого конца были самые близкие — супруг, фигурист Петр Чернышев, и дети: Анна, Майкл и Мила.

Новая глава в жизни Анны

В апреле прошлого года в семье Заворотнюк случилось радостное событие: Анна впервые стала матерью. На свет появился ее сын Марсель.

Анна состоит в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Семья ведет необычный образ жизни — супруги делят свое время между Россией и Арабскими Эмиратами, где трудится муж Анны.

В день рождения Анастасии Заворотнюк на ее могиле на Троекуровском кладбище побывал вдовец Петр Чернышев. Вместе с папой дань памяти покойной маме отдала семилетняя дочка Мила.