«Я очень счастлива»: певица Жасмин снимается в кино с Еленой Яковлевой и Евгенией Медведевой

В мире российского кино — заметное событие: певица Жасмин впервые попробовала себя в качестве киноактрисы. Ее дебют состоялся в спортивной драме «Тренировка гнева», где она снялась в компании звездного актерского состава — Сергея Гармаша, Елены Яковлевой, Евгении Медведевой и других. Для артистки этот проект стал исполнением давней мечты, а подготовка к роли потребовала от нее серьезной внутренней работы.

Съемки картины стартовали в Москве. В ленте также задействованы Полина Гухман и Никита Кологривый. Жасмин досталась одна из главных ролей — она играет бывшего капитана «Динамо» Карину Касаткину по прозвищу «Касатик». По сюжету героиня — правая рука тренера, но из‑за острого конфликта с ним она вынуждена уйти из спорта.

Чтобы уверенно чувствовать себя перед камерой, певица занималась с коучем: он помогал ей справляться с волнением и осваивать актерские приемы.

Сама Жасмин не скрывает, насколько важным и эмоциональным стал для нее этот опыт.