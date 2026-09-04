«Я очень счастлива»: певица Жасмин снимается в кино с Еленой Яковлевой и Евгенией Медведевой

В мире российского кино — заметное событие: певица Жасмин впервые попробовала себя в качестве киноактрисы. Ее дебют состоялся в спортивной драме «Тренировка гнева», где она снялась в компании звездного актерского состава — Сергея Гармаша, Елены Яковлевой, Евгении Медведевой и других. Для артистки этот проект стал исполнением давней мечты, а подготовка к роли потребовала от нее серьезной внутренней работы.
Съемки картины стартовали в Москве. В ленте также задействованы Полина Гухман и Никита Кологривый. Жасмин досталась одна из главных ролей — она играет бывшего капитана «Динамо» Карину Касаткину по прозвищу «Касатик». По сюжету героиня — правая рука тренера, но из‑за острого конфликта с ним она вынуждена уйти из спорта.
Чтобы уверенно чувствовать себя перед камерой, певица занималась с коучем: он помогал ей справляться с волнением и осваивать актерские приемы.
Сама Жасмин не скрывает, насколько важным и эмоциональным стал для нее этот опыт.
«Сниматься в кино — это была моя большая-большая мечта, — призналась певица. — Я очень счастлива. Во‑первых, мне понравился сценарий, мне понравилась команда. Во‑вторых — потрясающие профессиональные актеры: Сергей Гармаш и Елена Яковлева. Сниматься вместе с ними — это для меня подарок судьбы».
Певица Жасмин и Сергей Гармаш на съемочной площадке. Фото: пресс-служба
Сюжет фильма строится вокруг главного тренера женской футбольной команды «Динамо» Николая Панфилова, которого играет Сергей Гармаш. Герой известен своей жесткой манерой мотивировать спортсменок, и именно эта черта становится источником множества конфликтов. Чтобы помочь тренеру научиться управлять эмоциями, к нему приставляют молодого психолога Сашу Бархатову (ее роль исполнила Полина Гухман).
Отношения между героями поначалу складываются непросто: Панфилов воспринимает появление психолога в штыки. Но постепенно, проходя через совместные сессии, тренер и психолог начинают помогать друг другу меняться. Впервые за 30 лет у Николая появляется выходной, свидания с Тамарой (Елена Яковлева) и возможность увидеть жизнь за пределами футбольного поля.
При этом Панфилов помогает Саше пережить кризис после расставания с парнем, а она, в свою очередь, учит тренера по‑новому относиться к своим подопечным. Важную роль в этой трансформации играют и футболистки: Саша помогает тренеру наладить отношения с нападающей Варей (Евгения Медведева) и с Кариной (Жасмин), которая уже завершила спортивную карьеру. Через эти линии фильм показывает, что даже в 70 лет можно жить полной жизнью, а перемены возможны в любом возрасте.
«Тренировка гнева» — это не просто спортивная драма, а история о человеческих отношениях, умении слышать друг друга и способности меняться. Дебют Жасмин в кино добавляет проекту особый интерес: зрители смогут увидеть певицу в совершенно новом амплуа и оценить, как она справляется с драматическими сценами рядом с признанными мастерами сцены.
А вы будете смотреть новый фильм с участием певицы Жасмин? Поделитесь в комментариях.