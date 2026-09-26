«Я обязана Соловьеву своей жизнью»: Боня сделала неожиданное признание

В мире шоу‑бизнеса и публичных заявлений порой складываются истории, где переплетены конфликты, резкие слова и неожиданные повороты — и случай Виктории Бони как раз из таких. 46‑летняя экс‑участница «Дома‑2», давно вышедшая за рамки реалити‑формата и покорившая Эверест, сделала откровенное признание: по ее словам, череда событий, связанных с Владимиром Соловьевым, фактически уберегла ее от трагедии.

Звезда, живущая в Монако и не раз появлявшаяся на Каннских дорожках, заявила, что осталась жива благодаря вмешательству телеведущего. Звучит парадоксально, но логика Бони выстроена предельно четко: после резонансного высказывания Соловьева она получила травму — подвернула ногу и порвала связки.

Из‑за этого пришлось отказаться от амбициозного альпинистского плана: в ее маршруте значились Брод‑Пик и К2, две сложнейшие вершины, которые она собиралась штурмовать в Пакистане одна за другой. Как раз в тот период в регионе произошла трагедия с гибелью альпинистов. Боня уверена: будь она в строю и следуй изначальному графику, могла оказаться в эпицентре беды.

«Я нигде раньше об этом не говорила, но в каком‑то смысле Соловьев спас мне жизнь. Если бы весной не произошла вся эта история, если бы тогда не вмешался Соловьев, я бы не подвернула ногу и не порвала связки. А если бы не эта травма, я бы летом поехала в Пакистан. В моих планах были Брод‑Пик и К2 — две горы подряд. И сегодня я понимаю: если бы все пошло по плану, я, скорее всего, оказалась бы там именно в тот момент, когда произошла трагедия. Поэтому, как бы невероятно это ни звучало, я могу сказать: в той цепочке событий я обязана Соловьеву своей жизнью», — призналась Виктория.

Предыстория конфликта не менее острая: в середине апреля Боня записала 18‑минутное видеообращение к Владимиру Путину, затронув темы, волнующие многих россиян. На это резко отреагировал Соловьев, допустив в адрес модели крайне грубые слова. В ответ Боня заявила о намерении подать иск за оскорбление. Однако дальше события развивались в неожиданном ключе: Соловьев предложил ей прямой эфир, и она согласилась, подчеркнув: «Я его не боюсь». Итогом стал публичный жест примирения — телеведущий принес извинения, признав, что был «слишком эмоционален». «Я победила!» — прокомментировала ситуацию Боня.

Эта история балансирует на грани драмы и иронии, но для самой Виктории в ней нет ничего комичного: в ее трактовке случайная травма и последовавший конфликт стали тем самым поворотом, который уберег ее от смертельной опасности.