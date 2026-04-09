"Я некрасивая": рыдающая Лерчек обрилась налысо после химиотерапии

В личном блоге избранник Лерчек поделился весьма драматичными кадрами. Блогерша решила расстаться со своими роскошными волосами. Больная раком Лерчек не стала дожидаться, пока те выпадут сами после химиотерапии.

Лерчек обрилась налысо

Валерия Чекалина, которая утверждает, что борется с раком желудка четвертой стадии, обрилась налысо. И конечно же, все этапы лишения себя волос сняла на камеру. Драматичное видео разместил возлюбленный Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Он поддерживал Леру и даже сам сбривал с ее головы роскошные волосы. Но первые шаги к тому, чтобы расстаться с длинными и шикарными локонами Лерчек сделала сама.

"Я люблю тебя", — признался Луис Лерчек.

"Я тоже люблю тебя", — ответила она сквозь слезы.

В этот момент в руках у Лерчек уже были ножницы. Ими она стала лихо отрезать свои локоны. Лерчек рыдала.